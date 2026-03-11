Zaragoza en Común pide cambiar las ayudas del transporte público para que más jubilados viajen gratis en bus y tranvía

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido modificar los límites para solicitar la bonificación de los títulos de transporte a la que tienen derecho las personas jubiladas para que, con la subida de sus pensiones, no superen ese umbral y se queden fuera de éstas, como está ocurriendo en la actualidad.

Con el fin de llegar a un mayor número de pensionistas posible dentro de unos niveles de renta, la formación ha presentado una moción que se debatirá el próximo Pleno municipal para situar estos límites de bonificación durante el 2026 a 1 vez el SMI del año 2026 de 1221 euros en 14 pagas antes del 1 de abril de este año. La propuesta también contiene aprobar la modificación de los límites para la solicitud de la bonificación de los títulos de transporte para las personas jubiladas durante el año 2027 a 1,5 veces el SMI del año 2027 en 14 pagas desde el 1 de enero del 2027.

“Que el coste de la vida ha subido más que el aumento de los salarios o de las pensiones, es una realidad que no admite discusión”, ha señalado la portavoz de la formación, Elena Tomás.

Zaragoza en Común ha alertado de que los casos de pensionistas que se han visto en esta situación “ha aumentado”. La pensión media de jubilación en España ha aumentado aproximadamente un 33% desde 2018 hasta principios de 2025, superando la evolución salarial en este periodo. Este incremento se debe principalmente a la revalorización vinculada al IPC, destacando subidas significativas como la de 2023 (8,5%), 2024 (3,8%) y 2025 (5%) para pensiones mínimas, tras la reforma que garantiza el poder adquisitivo. La pensión media del sistema ha superado los 1.350 euros mensuales a principios de 2026, lo que supone un aumento de unos 500 euros anuales para el promedio del sistema. También las pensiones mínimas y viudedad han experimentado aumentos más acusados, buscando equipararse al salario mínimo.

Esta evolución, unida a la congelación de la referencia para otorgar la gratuidad en los parámetros del 2018 del abono de transporte para pensionistas es la que ha provocado esta situación.

Actualmente, para acceder a la gratuidad del abono de transporte para pensionistas se exige en caso de una sola persona en la unidad familiar, el cobrar 1.5 veces del SMI del año 2018.

“Con el presupuesto más grande de la historia, con las bonificaciones realizadas a quienes heredan una segunda vivienda, garaje o trastero, con las ayudas otorgadas a las familias que cobran hasta 67.200 euros y al mismo tiempo exigir que una unidad familiar de dos miembros el tope lo tengan en no cobrar ni un euro más de 30.907,80 € brutos o 15.453 € en caso de una persona sola, parece de justicia el actualizar estos parámetros”, ha expresado Elena Tomás.

La edil ha informado de que la propuesta plantea que, en un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, las personas jubiladas que tienen una renta anual de hasta 1 vez el SMI del 2026 tengan garantizada la bonificación del 100% del transporte público urbano. “De esta forma garantizamos que las personas que tienen una pensión inferior, pero unas rentas de patrimonio que lo complementan, no accedan en igualdad de condiciones a quienes menos recursos tienen”, ha añadido.