El Barrio del AVE de Zaragoza, a las dos orillas de la avenida Ciudad de Soria: "Menudo cambio ha pegado esto"

Antonio y Carmen pasean por uno de los andadores de la avenida Ciudad de Soria. Esta pareja de jubilados, oriundos de Caspe, se compró un piso en Delicias hace 26 años, en la esquina entre Escoriaza y Fabro y la avenida Madrid. "Menudo cambio ha pegado esto", reconoce Antonio, mientras su mujer, Carmen, apostilla que fue "gracias a la Expo". "Había un puente azul que... (ríe) Además, el señor que nos vendió la casa, muy honradamente, nos dijo que nos hiciésemos a la idea de que no nos lo iban a quitar nunca, y mira ahora", añaden. Una avenida que se consolidó con el soterramiento de las vías del tren y que en este momento, como eje principal del rebautizado Barrio del AVE, está experimentando nuevos desarrollos urbanísticos.

A un lado de la cicatriz urbana, el que da a Delicias, las nuevas promociones de vivienda (en los característicos y criticados bloques cebra) llenan los vacíos de los viejos solares ferroviarios; al otro, en La Almozara, el parque equipado y las demandadas piscinas esperan su turno. Ambas actuaciones, con un nombre común, el de Zaragoza Alta Velocidad, la sociedad pública encargada de integrar estos espacios en la escena urbana de la capital aragonesa y que en los próximos días va a sacar a la venta una nueva pastilla, junto a la estación Delicias, para 234 viviendas libres. Una venta que servirá, por ejemplo, para ayudar a financiar obras como la del Portillo, que beneficia directamente a vecinos como Antonio y Carmen. "Es estupenda (la reforma)", opinan.

En La Almozara, Junto al enorme descampado donde debe construirse el futuro parque equipado y las piscinas, Juan Carlos pasea a su perro. Vecino de toda la vida del barrio, afirma que "toda inversión es buena, porque aquí hay mucho potencial". "La ventaja es que es un barrio con varias zonas verdes, aunque hay muchas que son como esta (por el parque), un descampado. Si se habilita de verdad, nos vendría mejor a los que tenemos animales o para cuando echemos en falta todos los árboles que no tenemos en Zaragoza", añade.

Explanada en la que se deberá construir el futuro parque equipado de La Almozara. / Carla Greenwood

Un "revulsivo"

Más reciente ha sido la llegada a la zona de Remedios, una andorrana que se mudó hace dos años y vive de alquiler en una de las nuevas urbanizaciones del Barrio del AVE. "Me costó ubicarme porque, cuando venía a Zaragoza, lo hacía a la otra parte. Pero es una zona que está muy bien", expresa, a la par que admite que "no recuerda" cómo era el aspecto de la avenida Ciudad de Soria antes del cubrimiento de las vías. "No estaba ni la estación aquí, por lo que no llegaba nunca", sostiene.

El hijo de Miguel es otro de los nuevos moradores, concretamente de la Torre Zaragoza, el edificio de viviendas más alto de la capital aragonesa al que se mudó hace dos años. Zaragozano de cepa, considera que la recuperación urbana de este espacio "va a repercutir muy positivamente". "Sobre todo, la reforma de la avenida Navarra, unida a las nuevas viviendas, los locales comerciales... Va a ser un revulsivo", dice, aunque cree que todavía hay margen de mejora. "Por pedir, podía pasar una línea del tranvía por la avenida Navarra", asevera, mientras elogia otra de las ventajas del barrio: "La cercanía con la estación hace que tenga un futuro inmediato muy bueno".