Una cafetería con un solete Repsol continúa su expansión por Zaragoza: abrirá un nuevo local en pleno centro

La hostelería de Zaragoza ha pasado en pocos años del 'boom' de la apertura de hamburgueserías en casi cualquier local vacío a una oleada de cafeterías de especialidad. La acogida de los zaragozanos ha sido tan buena que alguna pequeña cafetería se ha convertido en un grupo empresarial asentado en muy poco espacio de tiempo.

Una de las cafeterías de especialidad que más ha crecido en Zaragoza es sin duda Veintiuno Coffee, que ha anunciado en las últimas horas la apertura de un nuevo local en el centro de la ciudad. El cuarto establecimiento de la popular compañía abrirá sus puertas en las próximas semanas en la calle Antonio Candalija 3, a escasos metros de la calle Alfonso.

Veintiuno Coffee va a coger el legado de una de las cafeterías históricas de Zaragoza como fue Ceres, que cerró sus puertas hace unos meses tras siete años acogiendo a vecinos y turistas en el corazón del Casco Histórico. El nuevo inquilino ya trabaja a destajo para poder abrir próximamente y ya se puede ver el logo y nombre de la empresa en el toldo. Se trata de una zona con mucha actividad en el sector de la restauración ya que en la misma calle se encontrarán el nuevo Veintiuno Coffee, Pizzería Leone, Doña Hipólita y Bascake Zaragoza.

Este será el cuarto establecimiento de Veintiuno Coffee en Zaragoza, que empezó su andadura en los alrededores de la Plaza San Francisco hace más de una década, después abrió su segundo local en la calle Albareda y el tercero el pasado verano en la calle Lagasca. Además de la nueva cafetería de especialidad en la calle Antonio Candalija 3, la empresa prevé seguir expandiendo su dominio por la capital aragonesa en los próximos tiempos tras como confirma en su perfil de Instagram.

"Esto es solo el principio"

Veintiuno Coffee no solamente ofrece un buen café a todos sus clientes sino que cuenta con una carta de desayunos y brunch muy interesante. Unas elaboraciones de calidad que consiguieron convencer al jurado de la Guía Repsol, que le otorgó el reconocimiento gastronómico de un Solete.

Cabe recordar que la empresa celebró el pasado mes de junio sus diez años de existencia compartiendo un emotivo vídeo con todos los zaragozanos fieles a sus cafeterías. "Gracias a los que cada día venís a por vuestro café, a los que habéis formado parte del equipo, a los que nos habéis acompañado desde el primer espresso y a los que aún estáis por llegar. Esto es solo el principio. Seguimos sirviendo café, momentos, risas y alguna que otra historia loca más", concluyó.