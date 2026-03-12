Una de las cervecerías con más historia de Zaragoza abre su quinto restaurante junto a Aragonia

Con la llegada del marzo viene la primavera, los días más largos y el color. Y esta primavera tiene un color muy especial para Cervecerías D´Jorge, porque abren su quinto local en Zaragoza. Amantes del “concepto vermú” y los tapeos, hay un nuevo D´Jorge en la ciudad, y estará listo en un plazo aproximado de un mes en una ubicación privilegiada, en Juan Pablo II, 28, justo frente a Aragonia.

Esta apertura, además, ocurre en un momento especialmente dinámico para la gastronomía maña. En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo para quienes buscan disfrutar de la buena cocina, las tapas y las propuestas gastronómicas que combinan tradición y nuevas tendencias.

Una propuesta gastronómica reconocida en la ciudad

No somos nuevos en esto del tapeo, y es que contamos ya con cuatro locales en Zaragoza, situados en Grancasa, Puerto Venecia, La Torre Outlet y Plaza San Francisco, donde hemos conseguido poco a poco convertirnos en una referencia para quienes buscan una oferta variada y accesible. Accesible porque nuestro menú del día, que incluye primer plato, segundo, postre, pan y bebida (agua o copa de vino) está disponible por 16,90 euros.

La oferta varía en cada establecimiento, pero habitualmente contamos con opciones como arroces, ensaladas, pastas o verduras como primeros, así como pescados y diferentes carnes como segundos. Oferta variada porque contamos con una amplia selección de bocadillos, que seguro que hace la boca agua a más de uno, sobre todo los que buscan una opción XL, además de una carta de tapas pensada para compartir, perfecta para el momento del vermú.

Noticias relacionadas

Con el día de San Patricio asomando en el horizonte, es el momento perfecto para recordar que la cerveza es otro de los grandes protagonistas en los locales de D’Jorge. Actualmente, en su carta se incluyen hasta 18 variedades diferentes, que abarcan desde las opciones más clásicas hasta propuestas más actuales, permitiendo a los clientes disfrutar de distintas referencias según sus preferencias.