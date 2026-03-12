Estas son las 5 gasolineras más baratas hoy en Zaragoza: hasta 11 euros de ahorro por llenar el depósito
Desde que comenzó la guerra de EEUU e Israel en Irán el 28 de febrero, el precio del carburante ha subido en Zaragoza 17 céntimos el litro para el caso de la gasolina y 36 céntimos para el del gasoil
Las gasolineras de Zaragoza comienzan a sentir las turbulencias de la guerra abierta que EEUU e Israel mantienen contra Irán desde el 28 de febrero. Desde entonces, la gasolina 95 ha subido de media casi 17 céntimos por litro, que son 36 céntimos en el caso del gasóleo A. Trasladándolo a un depósito de 50 litros son entre 8'5 euros y 18 litros de diferencia, respectivamente en poco más de una semana, mientras el régimen iraní ha amenazado en las últimas horas con escenarios donde el barril de brent pueda subir hasta los "200 dólares". Hoy se sitúa en torno a los 98 euros.
Esta subida ha golpeado a todos los surtidores de la capital, tanto a los de las gasolineras low cost como las premium aunque, como es natural, la diferencia de precios entre unas y otras es considerable. Entre la más cara y la más barata, el ahorro potencial es de 0'28 euros por litro para la gasolina 95 y de casi 0'60 euros por litro para el gasoil. Decidir donde repostar comienza a ser una decisión que hay que meditar.
Este jueves, hay tres gasolineras en Zaragoza donde el precio de la gasolina se sitúa por debajo del euro y medio. Son la del Bonarea de Plaza, Alcampo de Los Enlaces y Family Energy de Garrapinillos, todas ellas con precio de 1'479 euros el litro.
A renglón seguido, completando el top 5, están Plenergy (1'509 €/l) y la Cooperativa San Lamberto (1'515 €/l). Respecto a la media de precios, el tridente de surtidores más baratos hoy en la capital permite un ahorro de 22 céntimos por litro que, trasladado a ese vehículo tipo con un depósito de 50 litros que hemos cogido como referencia son 11 euros menos.
Los nombres se repiten, en parte, si hablamos del gasóleo. Se mantienen en la lista Family Energy de Garrapinillos (1'619 euros/litros), Plenergy (1'619 €/l), Alcampo (1'66 €/l) y la Cooperativa San Lamberto (1'729 €/l), esta última con un precio algo más caro que Oilprix, en el kilómetro 328 de la A-2 (1'724 €/l) y similar a Q8, en la avenida Duquesa Villahermosa (1'729 €/l). Extrapolado a nuestro ejemplo anterior, entre 10 y casi 5 euros de ahorro por depósito respecto al precio medio hoy.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- Dos zaragozanas, atrapadas en la India por la guerra de Irán: 'Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí
- Uno de los restaurantes más populares del centro de Zaragoza se despide temporalmente de sus clientes: 'No es un adiós, es un hasta pronto
- Primeras imágenes de la nueva Romareda 'en modo' concierto: hasta 50.000 personas podrán vibrar en el futuro estadio del Zaragoza