Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas

El primer aperitivo de la primavera que ha vivido Zaragoza en los últimos días tiene las horas contadas. El responsable es la entrada de una masa de aire polar por el noroeste que traerá un giro brusco del tiempo y un desplome de las temperaturas.

No será inminente. Este jueves y este próximo viernes la capital continuará instalada en valores muy cómodos para la época, ganando incluso algún grado respecto a jornadas pasadas y alcanzando o superando los 20 grados. Las mínimas de madrugada también serán algo más altas.

Será a las puertas del inicio del fin de semana, a partir de las últimas horas del viernes, cuando los pronósticos comenzarán a torcerse. El descuelgue de una vaguada que tocará y atravesará toda la península provocará, según los pronósticos actuales, las primeras precipitaciones en torno a la medianoche y dejará lluvias durante la madrugada, pero sin dejar acumulados significativos.

En Aragón, estos aguaceros serán generalizados aunque poco duraderos en el tiempo, y afectarán especialmente al sur de la provincia de Zaragoza y a la de Teruel.

Un 'invierno' de varias horas

Lo más significativo de este fenómeno es que vendrá acompañado de la entrada de una gran masa de aire polar a causa de una ondulación del chorro polar desde latitudes altas hacia las medias, donde se encuentra España, que enfriará radicalmente la comunidad durante el sábado.

Tanto es así que Zaragoza perderá de sopetón 8 grados respecto al viernes, cuando las máximas previstas apenas llegarán a los 13 grados, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que, junto al cierzo moderado que soplará hará que la sensación térmica todavía sea inferior. Por el contrario, las mínimas no se verán especialmente afectadas.

En el resto de Aragón, podrían darse heladas en varios puntos de Teruel como Albarracín o el Maestrazgo y el norte de Huesca. Solo la ribera del Ebro, la mitad norte del Bajo Aragón y el centro y este de Huesca superarán los 10 grados en algún momento del día. Lloverá en todo el territorio de madrugada y, tras el amanecer, los chubascos se concentrarán en el norte de la provincia turolense, oeste de la de Zaragoza y el Pirineo. En la coordillera de Huesca nevará a partir del mediodía que dejará nuevos espesores de algo más de cinco centímetros.

La buena noticia es que será un fenómeno pasajero que apenas durará 24 horas. El domingo comenzarán a recuperarse los termómetros, que ganarán 3 grados durante la jornada, antesala de un nuevo subidón a principios de la próxima semana, cuando la capital aragonesa volverá a rozar los 20 grados.