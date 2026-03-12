Instalan una grúa en la azotea de una de las torres más emblemáticas de Zaragoza para construir un nuevo mirador

La Torre del Agua continúa su proceso de reconversión con el objetivo de reabrir este emblemático edificio 18 años después de su inauguración como el Faro de la Logística. Las obras comenzaron a finales del pasado mes de enero y es ahora cuando van a ser más visibles desde el exterior ya que pronto comenzará la construcción de un mirador acristalado que estará situado en la azotea y que sumará entre cuatro y cinco metros de altura a la torre.

El nuevo techo del edificio será un mirador acristalado y circular que permitirá la visión desde lo alto a todo el alrededor de la torre y que tendrá un acceso independiente al del resto de estancias del inmueble, que también incorporará un restaurante en la última planta y zonas de exposiciones.

Para la realización de esta obra, ha informado el Gobierno de Aragón,este mismo jueves se ha iniciado la instalación de una grúa de gran tonelaje en la azotea que irá apoyada sobre un bastidor de acero con vigas de alta resistencia apoyadas sobre seis postes tubulares que elevan la grúa un metro por encima del suelo.

JOSEMA MOLINA

"Para la colocación de esta grúa se siguen las indicaciones de un riguroso informe de ingeniería, según las cuales, la grúa transfiere todo su peso a uno de los muros de hormigón estructurales del edificio, de un espesor de 40 centímetros y de forma sensiblemente circular. El esfuerzo adicional sobre estos muros tendrá un impacto mínimo, dada la enorme robustez de la estructura de la torre", explican desde la consejería de Fomento.

Además, dada la zona en la que se encuentra la torre, la altura a la que se instala la grúa y el hecho de que no se apoya sobre el suelo, se ha estudiado de manera exhaustiva el comportamiento del viento. Los ingenieros se han basado en un simulacro de ráfagas en condiciones extremas de hasta 170 kilómetros por hora a fin de garantizar la máxima estabilidad. El mecanismo tendrá capacidad de elevar cargas de hasta 1.400 kilos a una distancia de su eje de 50 metros.

"El proyecto para la instalación de esta grúa de gran tonelaje en la azotea de la Torre del Agua ha contado con los estándares más estrictos de la normativa actual, incluyendo el Código Estructural y el Código Técnico de la Edificación, que garantiza la integridad de este icono vertical de la Exposición Internacional de 2008", asegura el Gobierno de Aragón.

El objetivo de las obras

La remodelación del que es uno de los iconos de la Expo se centra principalmente en tres grandes actuaciones: la construcción de la nueva planta en la cubierta, para lo que ahora se ha colocado la grúa; la adecuación de las vigas para ganar luminosidad y visibilidad; y la renovación integral de los ascensores, dos de los cuales deberán adaptarse a la normativa de emergencia, lo que obligará a intervenir en todos ellos, e incluso dejarán de estar acristalados con vistas al exterior.

A esto se sumarán trabajos de pintura, cambio de puertas y la creación de un nuevo acceso principal, que sustituirá al actual punto de entrada.También se crearán nuevas estancias y oficinas. Está previsto que los trabajos puedan terminar a principios de 2027 y tienen un coste de 11 millones de euros. Se da la circunstancia de que el arquitecto encargado de este proyecto es Enrique de Teresa, el autor del diseño de la Torre del Agua y que en esta ocasión está trabajando de la mano de Cerouno Arquitectos.

En paralelo a la ejecución de este contrato se lanzó otro para renovar la fachada y dotarla de una nueva 'piel' de luces led capaz de cambiar por completo el aspecto y los colores de la torre. Sin embargo, esa adjudicación está recurrida y podría acabar en los Tribunales.