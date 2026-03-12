El llamativo caso de la gasolinera de Zaragoza donde ya se cobra el gasoil a más de 2 euros el litro

La guerra en Irán precipitada por EEUU e Israel está dejando subidas considerables en el precio del carburante en toda España y Aragón no es una excepción. De media, el precio de la gasolina 95 ha subido entre el 28 de febrero, fecha con los primeros ataques contra Teherán, y este jueves casi 17 céntimos por litro, que son 36 céntimos para el caso del gasóleo A. Para un vehículo con un depósito de 50 litros se traduce en un encarecimiento de 8'5 o 18 euros, respectivamente, en poco más de 10 días.

En este tiempo, la escalada del coste de ambos combustibles han avanzado de manera paralela, aunque a partir del 3 de marzo fue el gasoil el que acentuó su encarecimiento hasta superar a la gasolina tres días después. Esta anomalía ya se observó en la primavera de 2022, coincidiendo con las primeras ofensivas rusas en suelo de Ucrania. Tres años después, este escenario se vuelve a repetir.

El conflicto bélico en Oriente Próximo ha dejado en Zaragoza el primer caso de carburante por encima de los dos euros el litro. Se trata de los dos puntos de repostaje de IDS en la capital, situadas en la Ciudad del Transporte y en Plaza, que este jueves se han situado en 2'204 y 2'203 €/l, según precios ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Este golpe, en realidad, lo sufren los profesionales del transporte, ya que se trata de una compañía dedicada al abastecimiento de combustible de compañías de transportes internacionales y de largo recorrido.

Pese a esa apreciación, este caso es cuanto menos llamativo. El pasado 28 de febrero el precio que fijaba en sus surtidores era de 1'488 €/litro. Cinco días después, ya se situaba en 1'837 €/l., a mediados de esta semana ya rompió la barrera de los 2 euros y este pasado miércoles, 11 de marzo, fijó su máximo -al menos por ahora-, en los 2'307 €/l. Se trata de un encarecimiento del precio de un 48% en solo 9 días.

Encarecimientos de hasta un 36%

Una senda similar se aprecian en todas las estaciones de servicio de Zaragoza, independientemente del tipo de combustible. Valga como ejemplo una muestra de 5 gasolineras low cost (Bonarea , Gasolprime y Costco de Plaza, Alcampo de Los Enlaces y la Cooperativa San Lamberto) de de la capital que acostumbran a tener los precios más económicos. Entre el 28 de febrero y este jueves, 12 de marzo, la gasolina 95 se ha encarecido entre un 9% y un 20%; el gasoil A, entre el 17% y el 34%.

La peor parada de esta terna seleccionada es Gasolprime, que ha visto cómo el precio de la gasolina de 95 octanos ha pasado de valer 1'369 euros el litro a 1'649 euros, un 20%. Un crecimiento que ha sido todavía más acentuado (34%) en el caso del Gasoil A, que se ha situado hoy en los 1'789€/litro).

Es el caso más acentuado, pero que reflejan una constante. El Alcampo de Valdefierro que, siendo la más barata de la ciudad, ha visto cómo repostar en sus surtidores es un 10% y un 26% más caro -según sea gasolina o gasoil- que hace algo menos de dos semanas, unos porcentajes similares al Bonarea de Plaza que ofrece, en este caso, la estación con el gasoil más económico que se pueden encontrar en estos momentos en Zaragoza.

El aumento más contenido del precio de la gasolina 95 se ha dado en la Cooperativa San Lamberto (9%), aunque no ha podido evitar que el carburante se cobre por encima del euro y medio cada litro.