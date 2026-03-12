El Barrio del AVE de Zaragoza sumará otras 150 viviendas: ¿Cuánto cuestan los pisos?

El Barrio del AVE de Zaragoza, en su parte más cercana a la zona consolidada de la ciudad, comienza a tomar una forma que se parece mucho al diseño que hicieron los técnicos de Zaragoza Alta Velocidad hace ya 24 años. Es en esta zona donde la sociedad pública va a sacar en los próximos días una parcela a la venta, junto al centro de especialidades Inocencio Jiménez, valorada en más de 22 millones y en la que irán un máximo de 234 viviendas libres.

Pero, una vez se complete esta operación y la promotora correspondiente la desarrolle, los nuevos vecinos que lleguen al entorno de la estación Delicias no serán los únicos, ya que otra urbanización situada a poco más de 400 metros, en la avenida Ciudad de Soria, va a recibir de forma inminente a los moradores de 108 viviendas de la primera fase de Adarve Residencial, con una torre de 20 plantas (como la que se permite construir en la nueva manzana en venta antes citada) y otro edificio más bajo.

Se trata de pisos que se han vendido entre los 260.000 y los 600.000 euros, y prácticamente están comercializados al 100%, salvo alguno de los más grandes, de cuatro dormitorios, que no bajan de los 450.000 euros (sin contar el IVA, el garaje y el trastero). La segunda fase de esta urbanización, que comercializa el grupo Plaza14 y promociona Tongest Desarrollos tras comprar el solar a ZAV por 24 millones de euros, comenzará con su construcción, a cargo de OHLA, también de forma inminente. Así se sumarán 150 nuevas viviendas que, en principio, estarán acabadas en la primera mitad de 2028 y que llevan un "muy buen volumen de ventas", según reconocen desde Plaza14. Los precios en este caso parten de los 360.000 euros.

Costes aproximados

Todas estas cantidades permiten aproximarse a lo que costarían las futuras viviendas que se levantarán entre la plaza sur de Delicias, bautizada como El Periódico de Aragón en el 25 aniversario de este diario, y la recién reformada avenida Navarra. Ahí es donde irán las 234 viviendas, en caso de que se cierre de forma exitosa la operación adelantada este miércoles, junto a otra promoción que ya está habitada desde 2023 y que igualmente aproxima a lo que podrían costar en el futuro.

Parcela para 234 viviendas junto al Inocencio Jiménez, tras la estación Delicias de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En ese sentido, esta promoción, bautizada como Casanate por Aedas Homes, salió a la venta en 2019, con pisos de dos a cuatro dormitorios y usos comunes que incluyen piscina o gimnasio, a partir de 195.000 euros (antes de impuestos), aunque la zona se ha revalorizado y los costes de la vivienda se han disparado desde entonces.

También en el Barrio del AVE, en un conjunto de bloques muy similar a su vecino, el mencionado anteriormente y que cerrará la cicatriz entre Delicias y La Almozara por la avenida Ciudad de Soria, se ubica la urbanización ADN Residencial, en este caso entregada ya en 2022. Son 163 pisos cuyo precio de venta, también en las dinámicas de hace casi una década, oscilo entre los 260.000 y los 450.000 euros.