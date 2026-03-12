La Sareb ofrece cinco suelos para vivienda a Zaragoza y Víctor Serrano los califica de "insulto": "Es insuficiente y vergonzosa"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su más "más absoluta indignación y perplejidad" ante lo que ha calificado como "un insulto a la inteligencia de los zaragozanos" por parte del Gobierno central en materia de vivienda. Así ha valorado el concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno de Chueca, Víctor Serrano, la oferta de venta de suelos de la Sareb al consistorio. "Lo que nos han puesto sobre la mesa no es una oferta de colaboración institucional; es un agravio comparativo flagrante y una muestra de falta de sensibilidad sin precedentes", ha resumido Serrano.

Y es que el banco malo remitió el pasado 3 de marzo un oferta de suelos al Ayuntamiento de Zaragoza donde aportaba un listado de parcelas para construir vivienda pública y su oferta económica, así como un dossier que, según denuncian desde Urbanismo, era "parcialmente ilegible". En él se incluían cinco suelos en el barrio rural de La Cartuja Baja que Serrano ha señalado como los "menos atractivos y eficientes de su cartera". "Mientras en otras ciudades de España vemos cómo se firman convenios ambiciosos, aquí se nos ofrece una oferta insuficiente y vergonzosa", ha indicado.

En concreto, la oferta contempla la venta de cinco parcelas distintas, cada una con distintos titulares catastrales de las que la Sareb solo tiene entre el 6,58% y el 35,6% de la titularidad, todas ellas por un importe global de 319.950 euros. Según los técnicos municipales, uno de los suelos "está en situación básica de rural y sin posibilidad de desarrollo urbanístico alguno", otras tres van en esa misma línea y "no pueden considerarse como suelos finalistas disponibles para su destino al uso residencial u otros servicios públicos al no disponer de reparcelación aprobada ni contar con los servicios urbanísticos mínimos requeridos", y una quinta parcela "ya está siendo destinada al uso público dotacional (en las piscinas del barrio) y cuya propiedad íntegra será obtenida de forma gratuita con el preceptivo proyecto de reparcelación".

Además, los funcionarios municipales reprochan a la Sareb que "todos los bienes ofrecidos son porcentajes de la propiedad en proindiviso con otros propietario, lo cual no solo no permite el uso directo de las parcelas sino que dificulta su desarrollo". Según el concejal, la cartera de la Sareb solo en Zaragoza capital es de unas 3.000 viviendas en barrios como Miralbueno, Arcosur, el Picarral o la avenida Cataluña.

Por ello, el portavoz del Gobierno municipal ha exigido "que se paralice esta oferta ridícula y se negocie con rigor". "No queremos más que nadie (en referencia a un convenio reciente con Cataluña en la que la Sareb cedía 13.000 pisos y 300 solares), pero no vamos a permitir recibir menos que otras capitales por criterios puramente políticos".

Mientras, el Gobierno central, a través de la Delegación en Aragón, ha señalado que el Ejecutivo central "no se desprende ni vende suelos ni casas públicas" y defiende que está haciendo un "esfuerzo importante" en materia de vivienda. "El ministerio ha invertido 325 millones de euros en Aragón. Con esos fondos, se han movilizado con ello 5.971 viviendas, de las cuales 1.036 son de nueva construcción y 4.935 en rehabilitación. En Zaragoza, la inversión asciende a 80 millones, 50 para la construcción de nueva vivienda", aseguran. Además, piden al consistorio que aplique la ley de vivienda estatal para "bajar el precio de los alquileres".

Por parcelas

Desgranando la oferta de la Sareb, se encuentra, por un lado, una parcela que se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de especial protección (regadío), la propiedad ofertada es un 6,58% de la parte de copropiedad correspondiente, y además está calificada parcialmente de zona verde y de viario público. Por otro lado, se oferta por parte de la Sareb que el ayuntamiento compre por 20.000 euros una parcela que "ya se encuentra edificada y efectivamente destinada al uso de equipamiento deportivo al albergar las piscinas municipales de La Cartuja, y que además deberá ser objeto de cesión obligatoria y gratuita al consistorio en ejecución del planeamiento si se tramita en la zona un proyecto de reparcelación.

Noticias relacionadas

Una tercera parcela, a efectos de suelo, está en situación básica rural y actualmente la parcela se destina a tierras arables inactivas. La cuarta también está en situación básica rural, se define mayoritariamente como tierras arables y el Catastro lo hace como "improductivas en su totalidad", donde además, bajo la superficie de la misma discurre parte de la Red de Colectores de la Carretera de Castellón. Y la última es parte de una parcela cuyo sector no cuenta con proyecto de reparcelación aprobado, por lo que se trata a todos los efectos de suelo en situación básica rural y se destina a pastos arbustivos y matorral, mientras que Catastro la define como tierras de labor o regadío con intensidad productiva 4.