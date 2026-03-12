Saúl Pardo, el recortador que pasó de la gloria en Zaragoza a una grave cornada en la Feria del Pilar: "Gracias a mi familia por estar siempre"

La Feria Taurina del Pilar de Zaragoza 2025 nos dejó una imagen difícil de olvidar para los amantes de los festejos taurinos. Saúl Pardo, un joven recortador de Paniza, pasó de la euforia a la preocupación en un par de horas. Primero tocó la gloria al proclamarse campeón del concurso de recortadores con toro de fuego. Este galardón le dio la oportunidad de volver a saltar al ruedo de La Misericordia el 12 de octubre. Una fecha que Saúl tardará mucho tiempo en olvidar.

El joven recortador sufrió una grave cornada de tres trayectorias. Pardo fue intervenido en la propia enfermería de la plaza de toros para después ser trasladado al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza con un pronóstico grave. "Aunque ponga fin a mi carrera en el mundo de los concursos de toros, me voy a seguir dedicando a las anillas y roscaderos", confesaba el pasado mes de octubre a este diario el propio Pardo.

Tras la espectacular corrida que sufrió, el joven ha vuelto al lugar de partida para realizar una entrevista en el canal de YouTube de Sergio Puerto, un apasionado del mundo del toro que se ha creado un canal para compartir su pasión por la tauromaquia.

De vuelta a La Misericordia

"Tengo más ganas de volver. Zaragoza es una plaza a la que quiere venir todo el mundo. Es lo más", comenta Pardo que tiene un récord histórico tras participar en cuatro concursos en la pasada Feria del Pilar. "Ahora mismo lo que más ilusión me hace es ganar los roscaderos. Llevo varios años presentándome, pero todavía no ha habido suerte", lamenta el recortador.

Saúl repasa, largo y tendido, todo lo vivido en esta última Feria del Pilar donde logró salir campeón del XIII Concurso de Recortes con Toros de Fuego de 2025. "Yo venía muy tranquilo porque quería disfrutar de Zaragoza e intentar pasar a la final de los embolados. Es un sueño tirarme de rodillas en el ruedo de La Misericordia", comenta el joven de 21 años. Como suele ocurrir en todos los espéctaculos y competiciones, gestionar las críticas de expertos y aficionados se antoja fundamental para lograr el éxito: "Ni las escuche, ni quise. Yo me centré en hacerlo bien".

El joven de Paniza estaba preparado para hacer frente a los embolados, a pesar de que horas antes del festejo no tuviera traje con el que saltar al ruedo. "A las 03.30 horas me subí a Botorrita a probarme el traje. Eso sí, antes hice una parada en la feria para comerme una patata asada", relata el panicense. Saúl relata en la entrevista cómo fueron los momentos previos a la cogida.

"Me volví a poner delante del toro de rodillas y me equivoqué. Lo intenté aguantar demasiado pero llegué tarde. Tras la cogida, me acuerdo que me dijeron que me iban a poner la epidural. Vi la aguja y recuerdo como la doctora me dijo que te vas a quejar de esto cuando te acaba de coger un toro", relata un Saúl Pardo totalmente recuperado y listo para volver a saltar al ruedo.

A lo largo de una entrevista en la que pasa 24 horas con el recortador, Saúl cuenta algún momento "complicado" como el revolcón en las vaquillas de la mañana antes de participar en el concurso de por la tarde. Pero el mundo de los toros no es la única pasión de este joven de 21 años. Pardo compagina los festejos taurinos con su amor por el fútbol donde juega en el Atlético Cariñena del grupo 2 de la Regional Preferente de Aragón.

También hay hueco para el fútbol en este vídeo. Sergio Puerto acompaña a Saúl a un partido que se jugó hace dos semanas y donde su equipo consiguió empatar en el campo del Morata de Jalón. El vídeo concluye con un desplazamiento hasta la localidad de Calahorra donde Pardo vuelve a ponerse enfrente de una vaca para sacar "su abanico de recortes y movimientos".