El único colegio de Zaragoza entre los 100 mejores de España según Forbes: así es su innovadora metodología

Elegir un centro educativo para los hijos es una de las decisiones más importantes de cara a su futuro. Por eso, conviene tener en cuenta diversos factores que pueden influir tanto en su desarrollo personal como en su futuro profesional.

Entre los aspectos que más pesan hoy en día en la decisión figuran los idiomas, las actividades extraescolares o la incorporación de materias actuales como la inteligencia artificial o el emprendimiento en las aulas son aspectos que se tienen cada vez más en cuenta a la hora de tomar una decisión. En este contexto, clasificaciones como la que elabora cada año la prestigiosa revista Forbes, con los 100 mejores colegios de España, pueden servir de ayuda para decantarse por una opción u otra.

Ahora bien, conviene tener en cuenta algunos aspectos. El listado no incluye ningún colegio público y, de los cien centros seleccionados, solo nueve son concertados. Además, la mayoría son escuelas que, junto al inglés y al español, ofrecen enseñanza en alemán, francés o chino.

De la Princesa Leonor a Carlos Sáinz

Por estos colegios han pasado numerosos personajes públicos. Entre ellos figuran el rey Felipe VI y sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la infanta Sofía de Borbón, que estudiaron en el Colegio Santa María de los Rosales, en Madrid.

También aparecen nombres del mundo de la música, como Miguel Bosé, exalumno del Lycée Français de Madrid, y Pablo Alborán, que cursó sus estudios en el Lycée Français de Málaga. En el ámbito deportivo destacan el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente, formado en el Logos International School de Madrid, y el piloto Carlos Sainz, exalumno de Retamar, también en la capital.

El colegio aragonés que se cuela en la clasificación

En la lista de 2026, publicada esta misma semana, vuelve a aparecer un colegio aragonés reconocido por su innovación en el aula, su metodología activa y personalizada y el uso de nuevas tecnologías como la IA, la robótica o la programación.

Se trata del Colegio Juan de Lanuza, considerado el mejor colegio privado de Aragón, que cuenta entre sus exalumnos más destacados con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la investigadora Belén Masiá Crocoy, el ingeniero Alejandro o la poeta María Barrós.

El Colegio Juan de Lanuza es una cooperativa de familias con 45 años de historia cuyo modelo educativo se centra en el multilingüismo y en la formación integral del alumnado. Su modelo educativo en torno a tres pilares fundamentales: ser, saber y crear. Para ello, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante evitando el uso de libros hasta 4º de la ESO por lo que se potencia el pensamiento crítico y la autonomía.

Su oferta de Bachillerato incluye las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Tecnología, así como un Bachillerato Dual. Las actividades no académicas buscan conectar el aprendizaje con la vida real a través de programas como Makerspace, donde el alumnado desarrolla proyectos con herramientas como impresoras 3D o sistemas de radio.

Metodología del ránking

La lista de los mejores colegios de España de Forbes está elaborada por un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y especializados en el ámbito educativo.

Para confeccionar la clasificación se aplican 36 criterios objetivos, estructurados en siete grandes bloques, que permiten organizar, evaluar y puntuar a los 100 mejores centros nacionales e internacionales de España.

El primer bloque, que representa un 30% de la puntuación total, valora aspectos como el número de alumnos por clase, la ratio de estudiantes por profesor, la atención a las necesidades específicas del alumnado, la accesibilidad para quienes requieren apoyos especiales, la oferta de asignaturas optativas y de refuerzo, la existencia de profesorado de apoyo y el porcentaje de alumnos que completa toda su etapa escolar en el centro.

El segundo bloque, con un peso del 23%, tiene en cuenta la nota media en las pruebas de acceso a la universidad, así como las calificaciones finales de Primaria y Secundaria.

Por su parte, el tercer bloque, que supone un 18% de la puntuación, analiza los idiomas impartidos, los sistemas de aula virtual y de hardware para la docencia desde casa, las modalidades de Bachillerato que ofrece el centro y las actividades no académicas o extraescolares.