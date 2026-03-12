Los usuarios del parque Bruil en Zaragoza piden salvar un gran pino condenado a la tala: "Existen soluciones"

El parque Bruil de Zaragoza, sometido a un proceso de regeneración, sigue acumulando polémicas. La asociación de vecinos del Parque Bruil San Agustín, la asociación de la Madalena Calle y Libertad, la asociación socioeducativa Gusantina, el centro de tiempo libre Esbarizaculos y la Asociación Naturalista de Aragón ANSAR han lanzado la voz de alarma esta semana por el riesgo a perder algunos de los ejemplares de árboles más significativos. En una nota de prensa han denunciado que el arbolado más antiguo de la zona verde, "aquel que ha presenciado la vida del barrio y con el que que la población ha generado lazos afectivos y emocionales este desapareciendo", hecho que no se resuelve plantando nuevos árboles. "Un árbol maduro cumple unas funciones ambientales que no se sustituyen a corto plazo", han advertido.

Las entidades vecinales del entorno del Río Huerva, el parque Bruil y la Madalena, aseguran que desde hace años están criticando "la falta de cuidado del arbolado de este parque cuya antigüedad, al proceder de la antigua finca de la familia Bruil, contaba con un gran número y variedad de especies". Hace algo más de un año, al inicio del proyecto de remodelación del Huerva, en una reunión mantenida con el Ayuntamiento de Zaragoza y Ecociudad se consiguió modificar el trazado de un colector para salvar un conjunto de árboles. Para las asociaciones aquel acuerdo "fue un ejemplo de diálogo efectivo y de cómo la participación ciudadana puede mejorar una decisión técnica". Por eso, han mostrado su "sorpresa y preocupación" tras conocer que diez de aquellos árboles salvados entonces hayan sido finalmente talados durante el transcurso de las obras "sin aviso ni explicación pública".

En este sentido suman una nueva alarma ante la posible tala inminente de un pino de gran porte, un ejemplar maduro con una copa descompensada "pero con solución técnica viable" mediante sistema de anclajes, propuesta realizada formalmente al ayuntamiento por parte de Ansar y ante la cual el Servicio de Parques y Jardines contestó que se estudiaría la propuesta. "Sin embargo, una vez más, sin ninguna información previa, la ciudadanía ha tenido que enterarse por la prensa que el consistorio ha decidido talar este pino", alertan.

Ante esta situación, las entidades vecinales reclaman la paralización inmediata de la tala del pino y proponen retomar el diálogo institucional con participación vecinal, técnica y ambiental, que garantice un seguimiento público y transparente del proyecto del Parque Bruil. Lo que está en juego no es solo un árbol, señalan los vecinos, recuerdan que un proyecto financiado con fondos europeos, presentado como “renaturalización”, debe garantizar transparencia, participación y coherencia ambiental real.