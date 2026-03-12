Vuela desde Zaragoza por menos de 15 euros: Ryanair activa una promoción relámpago a tres destinos

Muchos zaragozanos aprovecharon el puente de la Cincormarza para abandonar Zaragoza y hacer una pequeña escapada de un par de días. Tras un puente que ha estado marcado por la inestabilidad meteorológica en Aragón y el resto de España, los más viajeros ya miran de reojo el calendario en busca del siguiente festivo en jueves o viernes para poder hacer una escapada nacional o europea.

El 2026 es un año muy caprichoso que favorece este tipo de escapadas de un par de días. Antes de la llegada del verano, existen varias fechas marcadas en rojo en el calendario como el día del Trabajador, San Jorge o Semana Santa. La oferta de vuelos desde Zaragoza ha disminuido en los últimos tiempos al ser una de las víctimas del sempiterno conflicto entre Ryanair y Aena. La aerolínea irlandesa eliminó casi la mitad de las plazas de los vuelos desde la capital aragonesa y también cerró rutas muy populares como París-Beauvais, Santiago o Bolonia.

Oferta con vuelos por 15 euros

Aunque Ryanair ha disminuido vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza, la aerolínea irlandesa de bajo coste ha sacado una oferta relámpago para volar desde la capital aragonesa por menos de 15 euros por trayecto. Esta promoción se aplica a todos aquellos vuelos con fecha entre el 12 de marzo y el 31 de mayo por 2026. Eso sí, hay que tener en cuenta un pequeño asterisco.

Para acceder a esta promoción que ha lanzado la aerolínea irlandesa, es necesario realizar las reservas antes de mañana 13 de marzo. Como suele ser habitual en este tipo de ofertas, los precios dependen de la disponibilidad y no incluyen la tasa de maleta de cabina de 10 kg.

La oferta relámpago está disponible para viajar a tres destinos, dos europeos y uno nacional: Milán, Londres y Palma de Mallorca. Ryanair ha puesto a la venta estos billetes a un bajo precio en otros aeropuertos cercanos a Zaragoza. Desde Madrid o Barcelona, puedes encontrar destinos como Faro (Portugal), Fez y Nador en Marruecos, Malta, Turín o Luxemburgo.