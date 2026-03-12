Zaragoza mejora la seguridad del tranvía en un punto clave de la ciudad: así será el nuevo paso de peatones

Mejora en la señalización, uso de semáforos inteligentes, pasos de cebra luminosos. La apuesta por la seguridad vial en ciudades de gran tamaño como Zaragoza obliga a realizar constantes modificaciones en el trazado urbanos. A veces mínimas, a veces con gran impacto en la ordenación de la circulación, en los últimos meses estas intervenciones se han introducidos en el trazado del tranvía, en la avenida de San José, la avenida de Valencia o en Conde Aranda.

En las próximas semanas en el entorno de La Romareda y el hospital Miguel Servet el Ayuntamiento de Zaragoza emprenderá una obra destinada a mejorar la seguridad en el tránsito de los peatones. En ese área se han vivido dos trágicos accidentes en los últimos años y debido a la gran circulación de viandantes ha sido una reclamación constante desde las entidades vecinales.

Así, a partir del próximo mes de abril cada uno de los dos pasos peatonales que permiten la circulación entre la parada del tranvía, actualmente directos entre una acera y otra, se dividirá en tres tramos, marcado el trayecto con vallas separadoras paralelas al propio tranvía en esos puntos concretos. De este modo, las personas que cruzan deberán hacerlo de manera más pausada, alejando también unos metros el paso sobre las vías próximo a la parada en sus dos extremos.

"Se ha valorado rediseñar los accesos con el objetivo de intentar limitar al máximo los riesgos tanto el cruce como en los accesos a la propia marquesina", ha indicado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad Tatiana Gaudés. Estos trabajos serán abordados conjuntamente por el ayuntamiento y la sociedad municipal Los Tranvías de Zaragoza. El área de Infraestructuras, coordinada con la de Movilidad, se ocupará de las obras a realizar en las aceras y las calzadas correspondientes, mientras que Tranvías será la responsable de la intervención en el ámbito de la plataforma, dentro de la traza.

Por ahora será la primera zona en la que se intervenga con una actuación profunda "poniendo la venda antes de la herida", pero no se descarta realizar otro tipo de intervenciones en otras partes de la ciudad. "Siempre se está innovando, por eso no estamos cerrados a cualquier novedad para mejorar la seguridad vial que sea posible", ha expresado.

Nuevo diseño del paso de peatones en La Romareda. / Ayuntamiento de Zaragoza

Los trabajos en la parada del tranvía de La Romareda comenzarán la segunda semana de abril y se calcula que las obras durarán dos meses.

De forma paralela, la concejala delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, ha explicado que se van a llevar los consejos para evitar accidentes a los centros escolares pues la clave "es la educación y el civismo", sobre todo después de que gracias a la campaña municipal se hayan formado más de 35.000 alumnos en las quince ediciones.

En la nueva edición, en relación directa con las tradicionales Jornadas Escolares que cada curso organizan Los Tranvías de Zaragoza. Además, están previstas actividades divulgativas a lo largo del mes de abril en al menos dos centros de mayores y en espacios del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

La campaña incorpora, además, nuevos elementos gráficos para diferentes soportes y cuñas de radio que reproducen diferentes situaciones cotidianas en las que tanto peatones como conductores de diferentes tipos de vehículo (coches, bicicletas, patinetes o motos) reciben la sugerencia de interactuar con empatía y respeto mutuo frente a hacerlo de manera crispada o incluso peligrosa.

Este año, según ha avanzado en una rueda de prensa el la que también ha estado presente la directora de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno, el programa se centrará "más en la realidad" y con la experiencia previa van a explicar "lo que ocurre en las calles". En secundaria se mostrarán imágenes reales captadas por el tranvía en la ciudad para que los jóvenes "saquen una lección propia". El mensaje que lanzan estas campañas es que un despiste "puede cambiar la vida".

"El tranvía no es solo un medio de transporte, es un vecino más en las calles", ha recordado. La iniciativa se desarrollará entre el 20 de marzo y el 8 de mayo, y a día de hoy ya hay inscritas clases de 18 centros educativos, tanto públicos como privados, sumando más de 1.300 alumnos. Todavía es posible inscribirse siguiendo las bases que han sido enviadas a todos los centros de la ciudad de Primaria y Secundaria, incluyendo sus barrios rurales.