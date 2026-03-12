Zaragoza reduce su deuda en 36 millones en 2025 hasta los 532 millones

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reducido su deuda pública en 36 millones de euros durante 2025 y ha cerrado el ejercicio con un endeudamiento de 532 millones, frente a los 568 millones registrados un año antes, según ha informado este jueves la concejala municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans. "Cerramos el ejercicio con datos muy positivos", ha expresado.

La responsable municipal ha precisado que la cifra total incluye 124 millones de euros correspondientes a la sociedad del tranvía, que computan como deuda pública, pero no forman parte de la deuda bancaria directa del ayuntamiento. De este modo, la deuda directa con entidades financieras se sitúa en 408 millones de euros. "La deuda que se genera con la banca, teniendo esto en cuenta, es mucho menor", ha considerado.

Solans ha señalado que la reducción del endeudamiento tiene efectos directos en la gestión municipal, ya que permite "destinar menos recursos al pago de intereses y liberar margen presupuestario para otras políticas públicas". En este sentido, ha subrayado que la mejora de la situación financiera ha permitido aumentar la capacidad de inversión zaragozana. La concejala considera que esto permite atender "a los problemas que interesan a la gente". Algo que supone "ganar margen de maniobra".

Según ha explicado, en 2025 la ejecución presupuestaria en inversiones -correspondiente a los capítulos 6 y 7 del presupuesto- alcanzó los 120 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta ahora. La concejala ha destacado que esta evolución responde a un cambio de tendencia en la política económica municipal desde 2019, periodo en el que la deuda se ha ido reduciendo de forma progresiva mientras aumentaban la ejecución presupuestaria y las inversiones en la ciudad.

Además, ha indicado que la estructura financiera del consistorio también ha mejorado gracias a la contratación de préstamos menos gravosos y a la progresiva reducción de la deuda vinculada a mecanismos estatales de financiación, como los préstamos activados en 2015 para el pago a proveedores. Otro de los indicadores que refleja esta evolución es el ratio de endeudamiento sobre los ingresos corrientes. Este indicador llegó a situarse en el pasado entre el 110% y el 120%, mientras que en 2024 se redujo hasta el 67,5%. Aunque el dato definitivo de 2025 todavía está pendiente del cálculo de la Intervención municipal, Solans ha señalado que la previsión es que se sitúe por debajo del 67%.

La concejala ha comparado esta evolución con la registrada a nivel nacional pues según los últimos datos publicados la deuda del conjunto de España ha aumentado un 34% entre 2019 y 2025. En este sentido ha lamentado que no existan cifras oficiales por la falta de presupuesto estatal. En el caso de Zaragoza, se ha reducido un 39% en ese mismo periodo. De cara a 2026, Solans ha señalado que el presupuesto contempla la posibilidad de contratar nuevos préstamos, aunque ha indicado que la evolución final dependerá del contexto económico. "En Zaragoza, con menos gravosidad fiscal para los ciudadanos estamos devolviendo la deuda y ampliando las infraestructuras de la ciudad", confrontado.

También ha explicado que la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado al Gobierno central permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería para financiar inversiones. Si esa medida se autoriza, el ayuntamiento podría destinar alrededor de 25 millones de euros a amortizar deuda con recursos propios, al tiempo que ha avanzado que, con la tendencia actual, “es muy probable que al cierre del ejercicio 2026 la deuda vuelva a ser menor”. Esto en su opinión simplemente depende de "una llamada" que todavía no se ha producido.