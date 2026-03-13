Abre un restaurante con su propia fábrica de cerveza artesanal en Zaragoza

La gastronomía de Zaragoza atraviesa un momento dorado. La capital aragonesa se ha convertido en un referente gastronómico gracias a los numerosos locales que abren en la ciudad con el objetivo de ofrecer un producto de calidad y una experiencia nueva al cliente. Viajar a cualquier punto del planeta sin salir de la ciudad gracias a la comida es una realidad desde hace unos años. En este marco de continuas aperturas, un nuevo restaurante ha abierto sus puertas hace escasos días.

Ubicado en el número 6 de la calle Juan José Rivas de la capital aragonesa, un enclave con historia cervecera propia tras haber albergado anteriormente La Malteadora, este local vuelve al trabajo con una propuesta renovada. Se trata de La Artesanal, un brewpub donde la cocina tradicional aragonesa y la cerveza artesana se encuentran. Este restaurante recupera el espíritu de los antiguos talleres artesanos, pero aplicándolo al mundo de la malta y el lúpulo.

Un concepto con pocos ejemplos

Lo más especial de este lugar es la posibilidad de poder contar en sus instalaciones con una fábrica de cerveza en el corazón de la ciudad. Ubicado a escasos metros de la avenida Goya, La Artesanal ofrece comida de la de toda la vida enfocada en guisos y brasas. El objetivo es que cada uno de los platos de la carta esté acompañado de una cerveza específica.

Tras una exitosa inauguración este pasado jueves, el establecimiento se prepara para recibir a zaragozanos y foráneos en un horario de lunes a domingo desde las 13.00 horas hasta el cierre, convirtiéndose en una opción ideal para comidas y cenas. Pensando en la conciliación del equipo, el local ha programado su descanso semanal para las tardes de los domingos y los lunes. La Artesanal levanta la persiana con un concepto brewpub donde la cocina tradicional aragonesa y la cerveza artesana se mezclan en un mismo espacio.

Este concepto de negocio es la combinación ideal para los amantes de la cerveza. El restaurante cuenta con su propia fábrica de cerveza artesana que después se consume en el mismo lugar. El cliente es testigo de todo el proceso. Las instalaciones cuentan con su propia fábrica de cerveza integrada en el interior del local, lo que permite que el producto viaje apenas unos metros desde los tanques de fermentación directamente hasta el grifo.