El antiguo centro musical de Las Armas reabre como contenedor de servicios municipales: "Es un modelo más beneficioso para los vecinos"

El antiguo centro musical de Las Armas en Zaragoza se ha rediseñado para acoger distintos servicios municipales de la ciudad de Zaragoza y así poder utilizar todas las áreas de una instalación que en su nueva etapa acogerá a más de 30 trabajadores en distintas oficinas temáticas. La reorganización llega tras la renuncia a la concesión del antiguo gestor y tras una inversión de 250.000 euros que ha permitido eliminar goteras y crear nuevos espacios.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado en la presentación de las obras de acondicionamiento que el actual planteamiento, vinculado a la gestión municipal frente a su anterior encarnación como centro cultural y musical "es más beneficioso para los vecinos".

El espacio ahora estará gestionado por el patronato de Educación y Bibliotecas y en sus cuatro plantas agrupa una amalgama de diferentes servicios del Ayuntamiento de Zaragoza. Por un lado, Zaragoza Vivienda abre una oficina que se dedicará exclusivamente al programa ALZA, mientras también acoge la oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y un punto de atención al consumidor. En este emplazamiento también se mantendrá a la iniciativa Made in Zaragoza de emprendedores, cuyos miembros se podrán beneficiar de las estancias multiusos.

En el interior también dispondrá de su nueva sede el centro coordinador de Bibliotecas, con más de una decena de personas, así como el personal de la Escuela de Música, que se repartirá entre el palacio de Las Armas y estas instalaciones, además de la posibilidad de incorporar alguna otra figura vinculada al Servicio de Educación.

Visita de Natalia Chueca al centro renovado. / Laura Trives

Chueca ha señalado que la redistribución acometida por el Ayuntamiento de Zaragoza, alejada de su anterior uso en el que predominaba la formación musical y la sala de concierto, ha permitido darle total utilidad al inmueble. Así, se han creado varias aulas y sales de reuniones que se ponen a disposición de actividades formativas de todo tipo con un modelo asimilable al de los centros cívicos y con un especial protagonismo de la Universidad Popular. "Va a ser un actor fundamental en la cultura y la convivencia del barrio", ha señalado la regidora durante una visita a las instalaciones.

Por el momento, el lunes 16 de marzo abrirá de forma normalizada, de 16 a 21 horas, la Escuela de Música con sus clases, y otras actividades que realizan. Para garantizar el mejor servicio para los ciudadanos, todos los demás servicios, mientras se finaliza el traslado total, trabajarán sin atención al público de 8 a 15 horas y el centro coordinador de Bibliotecas también por la tarde. En las próximas semanas incorporarán ya un horario de atención entre las 10.30 y las 13.30, el centro coordinador de 8 a 14 y de 16 a 20 y la Escuela de Música de 16 a 21 horas. La sala de lectura también abrirá durante la mañana y la tarde.

Chueca ha defendido este cambio de funciones del espacio dentro del "compromiso" con la regeneración del barrio de El Gancho, algo para lo que están realizando "una intervención transversal en múltiples áreas", entre las que ha citado la reforma de calles o la puesta en marcha de la comisaría de la Policía Local.

De forma paralela también se ha trabajado para recuperar el espacio de restauración. La gestión de la cafetería de Las Armas estará a cargo de la fundación Federico Ozanam a través de la empresa Inserta. La entidad ha contratado a cinco personas para trabajar en este local de hostelería que cuenta con más de 200 metros cuadrados de superficie con zona de cafetería y barra, cocina, almacén y aseos. Se ha establecido una duración de la adjudicación de 10 años.

Presentación pública

La reapertura de Las Armas como centro municipal se oficializa este sábado con una jornada de puertas abiertas que comenzará a las 10 de la mañana. A las 11.45 se iniciará el acto más festivo con un pasacalles del departamento de folclore de la Escuela Municipal de Música y Danza, a lo que seguirá una actuación musical y coral para dar paso a la presentación oficial del proyecto del Centro Las Armas. A continuación, la música en el escenario exterior de todos los estilos amenizará, hasta el final de la jornada a las 14.00.