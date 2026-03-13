La Policía de Zaragoza avisa a ciclistas y usuarios de patinete sobre una infracción grave: "Te aíslas de tu entorno"

La Policía Local de Zaragoza ha lanzado un aviso en sus redes sociales dirigido a quienes se desplazan en bicicleta o en vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos: no está permitido circular con auriculares. El motivo, subraya el cuerpo, es claro. Estos dispositivos aíslan del entorno, reducen la capacidad de percibir peligros y suponen una conducta sancionable.

El recordatorio pone el foco en una de las conductas más peligrosas para estos usuarios, especialmente en ciudad, donde la atención debe ser constante ante cruces, giros, peatones, semáforos y otros vehículos. La DGT insiste en que utilizar auriculares mientras se conduce es motivo de sanción, también cuando se trata de medios de movilidad como la bicicleta o el patinete.

Multas de 200 euros

En el caso de los patinetes eléctricos, la Dirección General de Tráfico recoge expresamente que llevar auriculares puede acarrear una multa de 200 euros. Además, recuerda que estos vehículos tienen la consideración jurídica de vehículo a efectos de circulación, por lo que deben cumplir normas específicas como la prohibición de circular por la acera o de conducir distraído.

Usuario de bicicleta en Zaragoza. / Jaime Galindo. / EPA

Para los ciclistas, la DGT también recuerda que está prohibido usar auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido y fija igualmente una sanción de 200 euros por emplearlos mientras se circula. El organismo advierte de que estos dispositivos limitan la capacidad auditiva y pueden provocar distracciones, dos factores especialmente delicados en usuarios vulnerables de la vía.

Mejora de la atención y visibilidad

Junto al aviso sobre los auriculares, la Policía Local de Zaragoza insiste en otra idea básica, que cuando se circula por una vía hay que ir 100% atento. A ello se suma una recomendación clave para las horas nocturnas o los momentos de visibilidad reducida, la de hacerse ver.

En Zaragoza, la ordenanza municipal refuerza esa obligación. Los VMP deben llevar encendida la iluminación delantera y trasera homologada a cualquier hora del día o de la noche, mientras que en las bicicletas es obligatorio el uso de luces delantera y trasera en circulación nocturna y se recomienda además el uso de prendas reflectantes en ciudad.

La normativa municipal también establece que los patinetes eléctricos deben circular por carriles bici, vías ciclistas o espacios específicamente habilitados, además de exigir en Zaragoza 16 años o más para conducir un VMP y el uso obligatorio de casco.

Seguridad vial en el punto de mira

El Ayuntamiento de Zaragoza enmarca estas medidas en la mejora de la seguridad vial. La propia ordenanza municipal señala que en la ciudad se registran más de 500 accidentes al año en bicicleta o VMP, en muchos casos leves, pero también con consecuencias graves.

Noticias relacionadas

Por eso, el mensaje de la Policía Local va más allá de la multa. El objetivo de estas reglas es evitar distracciones al manillar y reforzar la percepción del entorno en vehículos que, por su menor protección, exigen una conducción especialmente prudente. En bici o en patinete, escuchar música durante el trayecto puede salir caro, pero sobre todo puede restar segundos decisivos para reaccionar ante un peligro.