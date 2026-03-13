Una pop-up de moda flamenca llega este sábado a Zaragoza

La marca de moda flamenca Yo Sueño En Lunares aterrizará en Zaragoza desde Fuengirola para realizar una tienda temporal que consistirá en una exposición de sus productos con la posibilidad de acceder a la compra de ellos.

Durante esta jornada única, La Torre Outlet Zaragoza se convertirá en un pequeño rincón del sur con el objetivo de acercar la esencia más andaluza al público zaragozano. En él se podrán conseguir colecciones de la marca, probarse las prendas y recibir asesoramiento personalizado por parte del equipo.

La propuesta trasladará al norte el espíritu del sur a través de la tradición flamenca. Entre los productos disponibles se podrán encontrar trajes de flamenca y diferentes complementos, pensados para quienes buscan piezas con personalidad y estilo propio.

Anuncio de la llegada de la tienda efímera. / TORRE OUTLET

La cita es este sábado, 14 de marzo, en el horario comercial del centro, y la tienda estará situada en el local número 34. Desde la organización recomiendan acudir con tiempo y calma para poder ver todo con tranquilidad y poder probarse hasta encontrar el traje perfecto que mejor se adapte a cada cliente.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, La Torre Outlet Zaragoza acogerá por un día un evento que combina moda, tradición y cultura flamenca, acercando al público una propuesta diferente que promete llenar el espacio de color, lunares e ilusión.