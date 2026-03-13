PP y Vox exhiben su sintonía en Zaragoza pero no concretan nada sobre el plan de recorte en patronatos y sociedades

Mientras que PP y Vox siguen sin ponerse de acuerdo en las Cortes de Aragón y se machacan mutuamente en la campaña de las elecciones en Castilla y León, ambas formaciones han vuelto a exhibir sintonía en el Ayuntamiento de Zaragoza. La nueva portavoz de los de Abascal en la capital aragonesa, Eva Torres, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con el concejal de Presidencia del Gobierno de Natalia Chueca para comenzr a perfilar el plan de recortes y fusiones en las sociedades y patronatos municipales.

Tras el encuentro ambos han comparecido ante los medios para dar cuenta del inicio de estas conversaciones si bien ninguno se ha atrevido a poner cifras ni plazos encima de la mesa. Según ha explicado Torres, de quien partió la exigencia de "reducir la estructura de la Administración" para hacerla más eficaz, no se trata de un recorte. "Quiero señalar que simplificar el Ayuntamiento de Zaragoza no es debilitar lo público, todo lo contrario: es fortalecerlo, es quitar lo accesible para focalizar tanto los recursos económicos como humanos en lo verdaderamente importante, que son los servicios, la seguridad en las calles, la limpieza, el mantenimiento urbano, la movilidad... Eso es lo que verdaderamente importa a los zaragozanos", ha explicado la concejala de Vox.

Según ha detallado Torres, esta primera reunión oficial ha servico para marcarse una serie de "hitos en el calendario", si bien ni ella ni Lorén han querido ponerse plazos, lo que da cuenta de ese plan de fusiones y recorte en sociedades tiene pocos visos de salir adelante. En este 2026 los presupuestos ya están aprobados y 2027 es año electoral. No obstante, la concejala de Vox ha dicho que su intención es mantener reuniones cada 15 días para detallar este plan de recorte de, por el momento, no tiene ninguna sociedad ni patronato en la diana ni tampoco una cifra o estimación de cuánto dinero podría "ahorrarse" el consistorio.

Eva Torres y Ángel Lorén, en la reunión mantenida este viernes en el despacho del concejal de Presidencia. / EL PERIÓDICO

"Yo tengo mi opinión", ha dicho Torres sobre las sociedades y patronatos que podrían eliminarse o fusionarse, pero no ha querido desvelarla puesto que la decisión tiene que ser fruto de un "consenso" con el PP y porque no quiere generar alerta entre los trabajadores de estas sociedades puesto que lo que se diga ahora puede que no sea lo que se acabe haciendo, si es que se hace algo y es que según ha reconocido la portavoz de Vox, estos recortes podrían suponer en el futuro una reducción de gastos en personal. "El ahorro no es inmediato. Vamos a intentar siempre minimizar el impacto lo máximo posible", ha dicho. "No es lógico y no se entiende, es inaceptable, que las administraciones públicas no paren crecer mientras en las familias y en las autónomas y en las pymes, las dificultades se van incrementando", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha destacado sobre todo el hecho de que ambas formaciones se hayan puesto de acuerdo para aprobar otro presupuesto en Zaragoza, y más en un contexto en el que no ambas formaciones andan a la gresca en otras tantas instituciones. Sobre el asunto en cuestión, al fusión y/o eliminación de algún patronato o sociedad, el responsable del Gobierno de Chueca ha dicho que están "con documentos de trabajo viendo los datos" para cerrar un "objetivo" pero no ha mencionado tampoco ninguno de los patronatos ni sociedades municipales que pudiera ser 'víctima' de este plan de recortes. "Tenemos que ver cómo mejoramos la eficacia del ayuntamiento", ha justificado.

¿Qué son los patronatos?

Sin embargo, el PP lleva ya siete años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Preguntado por si durante todo este tiempo los populares no han detectado alguna sociedad o patronato que no funcione de forma eficaz, Lorén ha dicho que ahora tienen "que profudizar en esas ideas". Y sobre las líneas rojas que los populares marcan en esta conversación con Vox, el concejal de Presidencia ha tirado de sorna y ha dicho que él no contempla "el color rojo en ninguna negociación". Eso sí, sobre los plazos que se marca, ha sido menos concreto y ha evitado ponerse una fecha límite para acometer este plan de recortes.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta en estos momentos con ocho sociedades o entes dependientes que cuentan con un presupuesto total de 158,5 millones de euros. Esto implica que, aproximadamente, 14 de cada 100 euros del consistorio se gestionan a través de estos organismos, que son: el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen; el Patronato de Educación y Bibliotecas; Zaragoza Turismo; el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Zaragoza Dinámica); Zaragoza Vivienda; Zaragoza Cultural; Zaragoza Deporte y Ecociudad. Cada uno tiene su propia plantilla y su propia misión. Además, cuentan con 594 empleados, según cifras aportadas por fuentes sindicales.