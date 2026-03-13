El precio de la vivienda usada crece más de un 15% en Zaragoza en el último año, casi el triple que la de obra nueva

El precio medio de la vivienda de segunda mano en Zaragoza en el año 2025 se situó en 2.322 euros/m2, lo que supone un incremento del 15,35% respecto a 2024, cuando se estimó en 2.013 euros/m2. Estos datos se desprenden de la actividad de Aportalia, la asociación que reúne a 17 agencias inmobiliarias aragonesas y que concentra el 10% de la cuota de mercado de la ciudad de Zaragoza. Este porcentaje es el doble que el registrado por los costes de los pisos nuevos, que se incrementaron un 6,5%.

Con 17 agencias asociadas y más de 100 profesionales en sus equipos, Aportalia realizó 511 operaciones de compraventa de vivienda de segunda mano en Zaragoza en 2025 por un valor de 101 millones de euros. En los últimos cinco años, esta gran agencia de agencias ha vendido casi 4.000 inmuebles en la provincia.

Uno de los principales mensajes que se han transmitido en la convención de Aportalia, que celebra su 15 aniversario, ha sido la necesidad de la creación de un registro de profesionales inmobiliarios como requisito para el ejercicio de la intermediación. Como ha explicado Ángela Sebastián, presidenta de Aportalia, “esta es una reclamación que venimos haciendo porque la acreditación no solo garantizaría un ejercicio profesional adecuado, sino que aportaría mayor seguridad jurídica para las personas que compran o venden su vivienda”.

Desde su constitución, hace 15 años, Aportalia exige que sus socios cuenten con formación como expertos inmobiliarios, estén colegiados dentro del Colegio Oficial del Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de Aragón (COAPI) y hayan adquirido una experiencia mínima de cinco años en la profesión. A estos requisitos se suma el Código Ético por el que se rigen tanto en la relación con sus clientes como en la relación entre asociados.

Para Ángela Sebastián, “esta es una forma de garantizar la profesionalización de nuestro sector y la transparencia, muy necesarios porque estamos intermediando en decisiones muy importantes en la vida de las personas y tenemos una gran responsabilidad”. La presidenta de Aportalia ha recordado además que este tipo de registros ya existen en otras comunidades autónomas.

Por otra parte, desde Aportalia consideran necesario que los profesionales cuenten con un seguro de responsabilidad civil y que su actividad esté localizada en un espacio físico, así como la puesta en marcha de una formación reglada como un grado superior en agente de la propiedad inmobiliaria.

En la inauguración de la convención, que se ha celebrado esta mañana, además de la presidenta de Aportalia, han participado Víctor Serrano, concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza y Pía Canals, directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón. La convención ha contado además con José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y Pablo Gil, economista y divulgador financiero distinguido en la lista Forbes como una de las cien personas más creativas en los negocios en España.

Pablo Gil ha ofrecido una visión general del sector inmobiliario señalando que las administraciones deberían incentivar la oferta, más que la demanda y ha afirmado que entre los años 2018 y 2025 se ha reducido la oferta de vivienda en un 30% en España. También ha recordado que nuestro país está por debajo de la media de la Unión Europea en gasto público en vivienda social y alquiler asequible y que la inversión privada es la que construye en torno al 80% de la vivienda de protección oficial.

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Esta convención ha servido de antesala del congreso FAI Conecta, un evento anual que organiza la Federación Española de Agencias Inmobiliarias y que este año se celebrará en Zaragoza. Está previsto que FAI Conecta reúna a un millar de profesionales del sector en la ciudad.