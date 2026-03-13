Ebrosa tiene previsto construir "en el corto-medio plazo" una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza

Poco o nada tiene que ver la actual avenida Ciudad de Soria con la imagen que presentaba hace una década, menos aún con la que proyectaba a principios de este siglo. La llegada de la alta velocidad a Zaragoza lo cambió todo y la capital aragonesa se encontró con una nueva avenida tras el soterramiento de las vías del tren, generando un espacio que era idóneo en plena burbuja inmobiliaria para vender suelos y ganar liquidez con la que financiar obras que se antojaban imprescindibles, máxime teniendo en cuenta que apenas quedaban unos años para la celebración de la Expo 2008. Pero el crac financiero dio con buena parte de esos planes al traste y no ha sido hasta la última década cuando se ha recuperado el ritmo inversor. Precisamente, una de las primeras pastillas residenciales que Zaragoza Alta Velocidad y que quedó en barbecho podría acoger una nueva promoción de 160 viviendas "en el corto-medio plazo".

Así lo aseguran fuentes de la promotora propietaria de los suelos, la zaragozana Ebrosa, quien no obstante matizan que la construcción del edificio, ubicado frente a Torre Zaragoza, no va a ser "inminente", aunque su idea pasa por poder edificar "más pronto que tarde". Ebrosa compró esta parcela a ZAV a finales de 2007, hace casi dos décadas, por un importe superior a los 35 millones de euros. Pero la burbuja inmobiliaria y otros condicionantes provocaron que la compañía optase por no invertir en su construcción hasta que el mercado lo aconsejase.

Desde entonces, esta manzana (la M4 según el planeamiento) ha permanecido como un solar que hace las veces de parking para los vecinos y visitantes de la estación intermodal Delicias, ubicada a apenas unos metros. Se trata de un terreno triangular que, en su día, contemplaba un diseño novedoso en esa misma forma geométrica y que, aparte de las 160 viviendas libres (máximo), reservaba su planta baja para locales comerciales y su primera altura para oficinas.

Recreación de un diseño preliminar del edificio que Ebrosa puede construir frente a Torre Zaragoza. / ZAV

Con todo, una modificación urbanística aprobada en 2014 permite su variación volumétrica en una torre, aunque el aspecto definitivo lo decidirá Ebrosa llegado el caso. Son, en total, 4.000 m2 para uso terciario y 17.338m2 residenciales en un solar que ocupa 2.344 metros cuadrados.

Una avenida mucho más desarrollada

Y es que el desarrollo urbanístico del entorno de la avenida Ciudad de Soria, el Barrio del AVE (una cicatriz urbana entre Delicias y La Almozara), ha experimentado un notable cambio de imagen de unos años a esta parte. En la misma avenida, las otras tres manzanas que comparten acera con el solar propiedad de Ebrosa ya están construidos o a punto.

En la zona más cercana a la rotonda de la Ciudadanía, la francesa AXA ultima la edificación de una residencia que está, a la que siguen dos promociones inmobiliarias que incluyen torres de 20 plantas. La primera, ya habitada, con 163 pisos; la segunda tiene la primera fase a punto de entrega, con 108 viviendas, y la segunda va a comenzar en breve su construcción, sumando otros 150 hogares que estarán listos a mediados de 2028.

Recreación de un diseño preliminar del edificio que Ebrosa puede construir frente a Torre Zaragoza. / ZAV

Por tanto, en esta parte más oriental del Barrio del AVE, cercana a la ciudad consolidada, tan solo falta por edificarse la promoción de Ebrosa, con un retraso que ha tenido otras consecuencias. Por ejemplo, uno de los bajos comerciales que tendrá el nuevo edificio estaba reservado para el gabinete de Renfe, aunque finalmente, para solventar la situación, Ebrosa ha comprado un local de una urbanización de Aedas Homes en la plaza sur de la estación Delicias para cederlo a ZAV y que Renfe pueda ocuparlo.

Una plaza en la que, por cierto, ha habido una novedad inmobiliaria esta semana, tal y como viene avanzando este diario desde el miércoles. ZAV va a sacar a la venta una pastilla, junto a la citada de Aedas Homes, por 22,1 millones de euros y con capacidad para un máximo de 234 pisos. En caso de cerrar la operación, la zona oeste del Barrio del AVE ya estará vendida casi en su totalidad, a falta de un gran solar frente a la terminal de llegadas de la estación donde se permite la construcción de un rascacielos de 150 metros de altura y 440 viviendas libres. Quedará todavía pendiente por desarrollar la trasera de Augusta, donde caben cerca de 2.000 pisos, aunque la sociedad estudia ampliar la edificabilidad e incluir VPO.