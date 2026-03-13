La razón por la que el paseo de la Independencia de Zaragoza se cortará al tráfico este domingo

Zaragoza ya está lista para acoger una de las citas deportivas más esperadas del año. La capital aragonesa celebra este domingo la Rodi XXVIII Media Maratón Ibercaja–Ciudad de Zaragoza, que vuelve a batir todos sus récords de participación con más de 6.500 inscritos en la prueba de 21K y otros 800 en la 5K. Como suele ocurrir cada año con la celebración de estos eventos deportivos, habrá numerosos cortes de tráfico y desvíos temporales.

El objetivo de estos cortes es garantizar la seguridad de los corredores y espectadores que llenarán las calles de la capital aragonesa para animar a familiares y amigos a lo largo de todo el recorrido. Estas variaciones no solo afectarán al transporte público, sino que los particulares también deberán variar su ruta. Desde las páginas del Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza, aconsejan mirar las últimas informaciones sobre la circulación del domingo.

21 líneas de autobús afectadas

Con motivo de la celebración de la Media Maratón Ciudad de Zaragoza, el tranvía es uno de los medios de transporte públicos afectado con la interrupción parcial de la línea 1. El tramo afectado será entre las paradas de La Chimena y Gran Vía. El servicio estará interrumpido entre las 08.00 y las 11.30 horas. El resto de la línea funcionará con normalidad.

A las 06.30 horas de este domingo comenzará el montaje del arco de salida de la media maratón que saldrá desde paseo Echegaray y Caballero a la altura del Palacio Arzobispal. Para las 07.45 horas, dependiendo del público que se haya desplazado hasta la zona, este paseo hasta plaza Europa se habilitará para el calentamiento de los corredores.

A las 8.30 comenzará la prueba 5 K quedando cortado Echegaray hasta plaza Europa y zona de paseo de la Independencia, Coso y Don Jaime. A las 9.00 comenzará la XXVIII Media Maratón Ciudad de Zaragoza. Estas son las líneas de autobús que se verán obligadas a cambiar el recorrido por la celebración de esta prueba deportiva: 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 51, Ci1, Ci3 y Ci4.

Noticias relacionadas

La meta de ambas pruebas estará situada en la Plaza del Pilar. La edición de este año presenta un nuevo recorrido, más rápido y espectacular, que incorpora por primera vez lugares emblemáticos como el Puente del Tercer Milenio, la zona Expo, la Plaza de Europa, el Puente de Piedra o el Paseo de la Constitución.