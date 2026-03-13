Estas son las 5 gasolineras más baratas hoy en Zaragoza: más de 11 euros de ahorro por llenar el depósito

El precio de la gasolina continúa picando hacia arriba tras el conflicto abierto en Oriente Medio tras la guerra desencadenada por EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero. En casi dos semanas, los efectos son evidentes: la gasolina 95 han subido de media 17 céntimos por litro y el gasóil 36 céntimos, que además ha adelantado en precio a la gasolina, una anomalía que ya se dio durante los primeros meses de guerra en Ucrania hace 3 años.

El contexto indica que esto no va a parar. El conflicto se ha recrudecido, con el régimen iraní bombardeando bases europeas en Irak, ataques continuos sobre Teherán, un crudo que ya supera los 100 dólares en barril y voces en el sector del transporte por carretera que ya empiezan a encontrar paralelismos con la invasión de Rusia de 2022.

Este viernes , hay dos gasolineras en Zaragoza donde el precio de la gasolina se sitúa por debajo del euro y medio. Son la del Alcampo de Los Enlaces y Family Energy de Plaza, ambas con un precio de 1'479 euros el litro.

A renglón seguido, completando el top 5, están Plenergy (1'509 €/l), Bonarea de Plaza (1'520 €/l), Costco (1'599 €/l). Respecto a la media de precios, los dos surtidores más baratos hoy en la capital permite un ahorro de 23 céntimos por litro que, trasladado a un vehículo con un depósito de 50 litros son algo más de 11 euros menos.

Respecto al gasoil, el surtidor más barato de Zaragoza capital es el de la estación de Plenergy de Plaza y Bonarea (1'649€/l en ambos), el Alcampo de Los Enlaces (1'660 €/l) y Family Energy de Plaza (1'669 €/l).