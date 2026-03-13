Zaragoza crea la Unidad Égida de la Policía Local para la protección de mujeres víctimas de violencia machista y elimina la unidad de barrios rurales

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la creación de la Unidad Égida dentro de la Policía Local, un nuevo servicio especializado destinado a reforzar la protección, seguimiento y atención a mujeres víctimas de violencia machista en la ciudad dentro del Sistema Viogén del Ministerio del Interior. La medida se enmarca dentro de una reorganización más amplia de la estructura y la plantilla del cuerpo municipal con el objetivo de mejorar la eficacia operativa, optimizar los recursos disponibles y adaptar el servicio policial a los nuevos retos de seguridad y al crecimiento de Zaragoza, que ya se ha consolidado como la cuarta capital de España. Todo ello gracias a los 104 agentes que se van a incorporar en primavera y que van a reforzar, especialmente, la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), la Policía de Barrio, la Unidad de Policía Judicial y la Unidad de Seguridad Nocturna (USN).

La nueva Unidad Égida (en griego antiguo significa escudo) estará formada inicialmente por nueve agentes de la Policía Local y tendrá como misión ofrecer una respuesta policial especializada, coordinada y cercana a las víctimas de violencia de género. Será el 30% de las mujeres vecinas de Zaragoza cuyo caso esté señalado con un nivel de riesgo calificado como bajo y las que, en un momento dado, pasen de bajo a medio. Sus funciones incluirán el seguimiento personal de los casos, el control de medidas de protección, la coordinación con los servicios sociales municipales y los recursos de atención a víctimas, así como tareas de acompañamiento y apoyo en situaciones de riesgo.

Tras la aprobación de esta medida por parte del Gobierno municipal, se inicia ahora el proceso interno de provisión de puestos para dotar de agentes a esta nueva unidad, que permitirá reforzar la implicación de la Policía Local en la protección de las víctimas y que se suma a las atenciones que ya venían realizando los agentes municipales en lo que respecta a la detención de supuestos autores de este tipo de delito.

Ciudad segura

El concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha subrayado que la creación de esta unidad supone "un paso importante en el compromiso del Gobierno de Natalia Chueca con la protección de las víctimas y con el refuerzo de la seguridad en la ciudad". Lorén ha destacado que "la seguridad es un pilar fundamental para garantizar la libertad de los ciudadanos, porque sin libertad no hay seguridad y sin seguridad tampoco hay verdadera libertad". En este sentido, ha señalado que el objetivo del Gobierno municipal es seguir trabajando para que Zaragoza continúe siendo una de las ciudades más seguras de España.

La creación de la Unidad Égida se acompaña de una reestructuración de la plantilla de la Policía Local, una reorganización interna que busca adaptar la distribución de efectivos a las necesidades actuales del servicio, mejorar la capacidad operativa y responder al crecimiento y transformación de Zaragoza. Según ha explicado Lorén, "la ciudad ha cambiado, ha crecido y afronta nuevos retos en materia de seguridad y convivencia. Por eso es necesario adaptar también la organización de nuestra Policía Local para que pueda responder con mayor eficacia".

Dentro de esta reorganización se contempla la supresión oficial de la unidad de Barrios Rurales, cuyas funciones ya estaban siendo asumidas por los sectores Norte y Sur de la Policía de Barrio y por la Unidad de Seguridad Nocturna (USN) desde el año 2022. El cambio ha permitido comprobar una atención más eficaz y mejor distribuida en el territorio al haber más efectivos disponibles ante cualquier emergencia.

Por otro lado, se suprime la UPAC -encargada de mediciones de ruido, notificaciones de expediente de disciplina urbanística y controles de falsificaciones, entre otras-, cuyas competencias ya están integradas en las tareas que realizan los agentes pertenecientes a los tres sectores de la Policía de Barrio y la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), que además ampliará su número de agentes hasta alcanzar su máximo histórico de agentes para poder asumir estas funciones y reforzar su capacidad de intervención.

El concejal ha querido también reconocer el trabajo de los agentes del cuerpo, destacando su profesionalidad y compromiso con la ciudadanía. "La Policía Local de Zaragoza está formada por grandes profesionales que cada día trabajan para garantizar la seguridad de los vecinos. Esta reorganización también busca dotarles de mejores herramientas organizativas para desarrollar su labor", ha afirmado.

Refuerzo de la seguridad nocturna

Dentro de esta reorganización se incluye también la modificación del horario del servicio nocturno, una medida que permitirá optimizar la distribución de los turnos e incrementar el número de agentes destinados a la seguridad durante la noche.

El objetivo es reforzar la presencia policial en las franjas horarias donde se concentran determinadas incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana y la convivencia, mejorando así la capacidad de prevención y respuesta de la Policía Local. De esta forma, se incrementará un 50% el número de efectivos disponibles para la seguridad en la noche de Zaragoza.

La reacción del PSOE

Las explicaciones de Lorén han sido replicadas por el concejal del PSOE Horacio Royo, quien ha dicho que "tanto la creación de Viogén como la reorganización del cuerpo es algo que desde el grupo socialista llevamos cerca de 7 años reclamando al Gobierno del PP". "Ya en 2019, este grupo planteó diferentes iniciativas en línea con estos cambios que, incomprensiblemente han tardado casi 7 años en plasmarse en medidas concretas", ha dicho.

"A partir de esta modificación y aprovechando la próxima incorporación de más de 100 agentes nuevos, creemos que ya no hay excusa para garantizar una presencia mucho más activa de la Policía Local en las calles, reforzando su papel preventivo en materia de seguridad ciudadana y contribuyendo a que los zaragozanos y zaragozanas sientan la proximidad de su policía y mejoren su sensación de seguridad. Por eso, tendemos la mano al Gobierno para que no se deje arrastrar a las ocurrencias de Vox en materia de seguridad que se han demostrado inútiles cuando no directamente contraproducentes", ha zanjado.