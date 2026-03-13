ZeC denuncia que Zaragoza ha perdido 4,5 millones por las ejecuciones subsidiarias que no han pagado los propietarios de los inmuebles que “abandonan los edificios hasta la ruina”

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que el consistorio de la capital aragonesa ha perdido 4,5 millones de euros por las ejecuciones subsidiarias en la Gerencia de Urbanismo. Se trata de dinero que es adelantado por la Administración local para llevar a cabo los derribos de edificios de propiedad privada de los que sus propietarios no se hacen cargo, tras abandonar los inmuebles hasta declararse, en muchas ocasiones, en ruina. Asimismo, Zaragoza en Común ha detectado que son tres las empresas, de forma recurrente, las que se benefician de estas ejecuciones subsidiarias, que se contratan mediante el mecansimo de emergencia, un sistema que no garantiza la transparencia ni permite a todos los contratistas participar bajo las mismas condiciones.

Según han expuesto los concejales de Zaragoza en Común, Elena Tomás y Suso Domínguez, desde que gobierna el Partido Popular, entre 2019 y 2025, el ayuntamiento ha adelantado 5.435.684 euros para realizar obras declaradas de emergencia en edificios privados. Sin embargo, hasta la fecha solo se han recuperado 856.284 euros, por lo que el saldo es de 4,5 millones de euros en negativo para el consistorio.

Contratos de emergencia y adjudicaciones

Desde 2019, el ayuntamiento ha tramitado cientos de ejecuciones subsidiarias en edificios y solares, todas ellas mediante contratos de emergencia. Este procedimiento implica que no sale a concurso público la licitación, sino que los trabajos se adjudican directamente a una empresa.

Entre 2019 y 2025, los contratos de emergencia vinculados a ejecuciones subsidiarias en edificios particulares se han repartido principalmente entre tres empresas: Derribos Salvador ha recibido más de 3 millones de euros; Excavaciones Lecha ha recibido 625.000 euros por estas actuaciones; y Obras y Promociones Villahermosa ha recibido más de medio millón de euros. Estas tres empresas concentran más del 90 % del dinero destinado a ejecuciones subsidiarias en edificios privados.

Impagos y afecciones al patrimonio

Zaragoza en Común ha denunciado el elevado número de expedientes en los que no se ha recuperado ni un solo euro de los propietarios, a pesar de que en muchos casos se trata de dueños del edificio completo y las facturas de las intervenciones son muy elevadas.

Uno de los casos señalados es el del edificio de la calle Mariano Gracia nº15, en el barrio del Arrabal. El inmueble pertenecía a una empresa que también es propietaria de una empresa de desocupación. En el edificio residían 10 familias con tres menores, que tuvieron que ser realojadas por el Ayuntamiento. En abril de 2023, el edificio fue declarado en ruina por mala conservación y se ejecutó una intervención subsidiaria por más de 400.000 euros, de los que no consta que el propietario haya pagado ningún importe.

Suso Domínguez y Elena Tomás, este viernes en rueda de prensa. / Zaragoza en Común

Otro ejemplo señalado es el edificio de la calle Estación nº8, en el barrio Jesús. Su mal estado y el peligro que representaba habían sido denunciados por la asociación vecinal. Finalmente se ejecutó una actuación subsidiaria para evitar daños, con un coste cercano a 200.000 euros. A pesar de existir una sentencia de 2023 que reconoce la obligación de pago por parte de la propiedad, el asunto no se llevó a la Gerencia hasta abril de 2025, dos años después, y cuatro días antes la empresa redujo su capital.

La formación también señala que muchas de estas intervenciones vienen precedidas de declaraciones de ruina de edificios incluidos en el Catálogo de Edificios con valor Histórico-Artístico cuyos propietarios no han realizado el mantenimiento necesario. En algunos casos se pierde el edificio catalogado completo o solo se conserva la fachada, lo que permite posteriormente construir un edificio nuevo. Esto, según Zaragoza en Común, supone un doble beneficio para los propietarios incumplidores: no pagan la ejecución subsidiaria y además consiguen evitar la rehabilitación del edificio original.

Exigencias de Zaragoza en Común

Zaragoza en Común exige un mayor control de las ejecuciones subsidiarias y reclama desde el grupo municipal una auditoría que analice el estado de las ejecuciones subsidiarias realizadas por el actual gobierno y el anterior de Jorge Azcón. Además, piden la revisión del cumplimiento de la normativa y de los procedimientos establecidos y el análisis del estado del procedimiento de cobro de las cantidades adelantadas.

Asimismo, el grupo municipal ha cuestionado al concejal Víctor Serrano por el funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo y ha exigido el cumplimiento de la instrucción sobre contratación de emergencia, la aplicación de las recomendaciones del interventor, la implantación del expediente electrónico, exigido por la normativa y la licitación de un contrato marco para gestionar estas actuaciones y evitar la discrecionalidad en las adjudicaciones. Con este fin, Zaragoza en Común plantea la creación de un contrato marco para este tipo de obras.

La respuesta del PP

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha calificado de "sorprendente" la rueda de prensa ofrecida por Zaragoza en Común sobre las ejecuciones subsidiarias del ayuntamiento. "Se hace un gran volumen de ejecuciones subsidiarias, sí", ha respondido Serrano. "Frente a lo que hacía Zaragoza en Común, que fue dejarnos un parque edificatorio absolutamente envejecido y un estado lamentable que nos ha obligado a hacer planes especiales de inspección de vivienda, este Gobierno municipal actúa, trabaja y tiene que realizar las ejecuciones subsidiarias"

Como ha explicado Serrano, "las ejecuciones subsidiarias económicamente tienen una gran incidencia en el presupuesto municipal, sobre todo porque atienden a situaciones de ruina de inmuebles o parte de ellos que que normalmente son incobrables porque las propiedades no pueden hacer frente a los pagos, a veces por no existen o a veces porque no tienen capacidad económica". En este sentido, el consejero ha puesto como ejemplo algunas de las ejcuciones realizadas tras el plan especial de inspección en la zona de Pignatelli.