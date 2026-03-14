Los 70 años del centro soriano de Zaragoza: "Una casa regional ya no es un espacio para la nostalgia o la ayuda mutua entre paisanos"

Cumplir 70 años parece un momento apropiado para la nostalgia, pero este es un sentimiento superado por el centro soriano de Zaragoza que este mes acumula actividades y motivos para el recuerdo. Fundado un 18 de marzo de 1956, el próximo miércoles los miembros de esta casa regional entregarán su galardón anual mientras este fin de semana comprueban si la candidatura de su provincia puede hacerse con la presidencia de Castilla y León.

En la espaciosa sede del centro soriano, en la calle Cereros, todavía se acumulan los grifos de cerveza y neveras que acompañaron a la gran torreznada de hace diez días. La actividad, sea gastronómica, lúdica o cultural es incesante. «Una casa regional ya no es un espacio para la nostalgia o la ayuda mutua entre paisanos como cuando se fundó», asegura su actual presidente, Juan Antonio Vélez.

De 35 años, elegido hace nueve meses, en su etapa al frente del centro pretende reforzar el sentido de una asociación provincial de este tipo potenciando la difusión cultural soriana en Zaragoza y buscando estrechar vínculos económicos. Atrás quedan los tiempos en los que la casa de Soria permitía a los recién llegados a la capital aragonesa «encontrar en una tarde un trabajo, un piso y un crédito bancario para adquirirlo».

De aquella sede primigenia de la calle Vírgenes, inaugurada con bendición episcopal en pleno franquismo, quedan varios tesoros en el emplazamiento actual en el barrio del Gancho que se muestran en una nutrida vitrina que narra la relación soriana aragonesa de las últimas décadas.

La casa regional fue fundada en años de penuria y emigración por un grupo de sorianos de diferentes ámbitos profesionales liderados por el empresario de Ágreda que levantó uno de los grupos de transporte más importantes del país, Moisés Calvo Pardo. Durante dos años estuvo situado en una pequeña oficina alquilada en el edificio Adriática en el Coso. En 1958 se adquirió la sede del Tubo, siendo entonces, la única casa regional de Zaragoza con sede en propiedad. La mudanza al emplazamiento actual coincidió con los actos del 50 aniversario de la entidad.

«En la actualidad estamos intentando buscar gente joven, como yo, que sea hijos de sorianos, o nietos ya, que se acerquen y participen de esta casa», refleja el presidente de la casa, que trabaja en el sector de la automoción y ya es nacido en Zaragoza aunque con una gran vinculación con su origen familiar. «Soria me encanta, es un lugar para mí, es desconectar de la ciudad, la verdad, voy allí, descanso, estoy con mis amigos, recorro la provincia, el paisaje.»

El caballo de Numancia es el logotipo universal que refleja el espíritu soriano en el exilio, presente en cuadros, siluetas y como pegatinas en los coches. El sentimiento de pertenencia y de apertura es clave para el centro. Tanto en su relación con la ciudad como con el barrio. «Queremos ser la casa abierta a los sorianos y a los zaragozanos, por supuesto, que conozcan por lo menos la provincia», explica.

Este miércoles, una vez conocidos los resultados electorales, recibirá el premio de la casa regional la que fuera primera jueza del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), María José Hernández, también nacida en Ágreda. «Estamos contentos de seguir con la tradición de toda una provincia y ser un punto de encuentro», destaca Vélez.