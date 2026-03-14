Detenido un joven de Zaragoza por descargar documentación privada de su compañera de trabajo
El hombre copió documentos privados aprovechando su ausencia en un centro laboral de la comarca del Bajo Cinca
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años y vecino de Zaragoza como presunto autor de un delito de revelación de secretos tras acceder sin permiso al ordenador de una compañera de trabajo y copiar documentación privada aprovechando su ausencia en un centro laboral de la comarca del Bajo Cinca.
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga tuvo conocimiento de los hechos el pasado 25 de febrero, después de que la víctima presentara una denuncia en dependencias oficiales, en la que explicaba que un compañero de trabajo había accedido a su ordenador durante su ausencia para manipular y descargar documentación privada, han informado este sábado fuentes del instituto armado.
Como resultado de las gestiones e investigaciones llevadas a cabo para esclarecer lo ocurrido, el pasado 27 de febrero procedieron a la detención de un varón de 28 años como presunto autor de un delito de revelación de secretos.
Tras la instrucción de las correspondientes diligencias fueron puestas, junto con el detenido, a disposición del Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Fraga, que decretó su puesta en libertad con cargos.
Desde la Guardia Civil recuerdan que cualquier acceso no consentido a información privada o confidencial, como imágenes, documentos o archivos, está castigado por la ley, incluso aunque no exista difusión o distribución posterior de esos contenidos.
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