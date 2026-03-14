El dueño de un asador de pollos de Zaragoza crítica a quienes se quejan de sus precios: "No tenemos comparación"

El pollo asado es uno de esos clásicos que nunca fallan en la mesa española. También en Zaragoza, donde las pollerías y asadores de barrio forman parte del paisaje gastronómico cotidiano y de las comidas familiares de fin de semana. Estos pequeños negocios, al igual que las carnicerías tradicionales, llevan décadas siendo un punto de encuentro entre comerciantes y clientes, manteniendo viva una forma de consumo muy ligada al comercio local. Sin embargo, en los últimos años ese trato cercano también se ha trasladado al terreno digital. Las redes sociales se han convertido en un nuevo escaparate —y también en un espacio de debate— donde algunos establecimientos responden directamente a las opiniones de su clientela, y así ha sido el caso con una de la capital aragonesa.

El dueño de Impact Food Brasería, local de pollo asado en el barrio de Las Delicias (calle de Barcelona número 23), ha querido mandar un pequeño recado a través de su perfil de Instagram a aquellos usuarios que han reclamado por el precio de su producto. "Me parece un poco caro en comparación con otros locales que ofrecen lo mismo", dicta este hombre, el comentario que ha dado pie a todo, para lo cual tenía preparado una contundente respuesta.

Esta pollería vende pollos asados en brasa, lo que le añade un extra de sabor a la carne, además de que cada uno tiene un peso aproximado de "un kilo y medio". "Me gustaría ver a esos locales que ofrecen lo mismo, cosa que os puedo asegurar que en Zaragoza no hay otro que lo haga", explica en el vídeo, agregando que el precio que manejan es de 14,30 euros cada unidad.

Insiste en la calidad de este "pollo amarillo" y que, gracias a su inventario, son capaces de asar a la vez varias piezas de esta ave a la vez. "Este es uno de los puntos por los que elegí este tamaño, para complicar un poco a la competencia", insiste. "Ya que te vas a comparar busca un asador que utilice brasa, que marine los pollos durante 24 horas antes de meterlos a asar. Si vais a comparar precios, no me importa que me comparen, pero que me comparen con alguien que esté a la altura", concluye este reel publicado en la tarde del 10 de marzo.

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Esta es otra muestra de un pequeño pique con la audiencia que muestra la competitividad de algunos empresarios, más grandes o más pequeños. Un ejercicio que desde esta pollería han utilizado para sacar pecho por este negocio y que ha sido respaldado por varios conocedores de este local de Las Delicias en los comentarios. En la carátula del vídeo remarca esta idea: "No tenemos comparación". En una cuenta que, por otra parte, tiene más de 21.000 seguidores en Instagram y es la favorita de más de uno en el área urbana zaragozana.