La Feria, el primer restaurante libanés que abrió en Zaragoza: "No es cocinar recetas, sino de haber vivido los sabores"

En Zaragoza hay pequeños restaurantes que funcionan casi como puertas a otros lugares del mundo. Espacios modestos, de trato cercano, donde la cocina se convierte en la mejor forma de viajar sin salir de la ciudad. En uno de ellos, el aroma de las especias, las hierbas frescas y las recetas familiares construyen una carta que mira directamente a Oriente Medio. Sabores importados desde otro continente aparecen como protagonistas de una propuesta sencilla pero llena de matices. Ese pequeño rincón gastronómico responde al nombre de La Feria, un restaurante que ha hecho de la cocina libanesa su seña de identidad desde hace décadas.

Se hizo popular en los inicios de la época de los 90 cuando abrió sus puertas en el Casco Antiguo de la ciudad: Por motivos ajenos a su dirección de negocio, se tuvieron que trasladar a donde trabajan hoy en día, a la calle Pedro Cerbuna número 23. Osama Ghamlouche lleva las riendas del restaurante desde aquel entonces tras haber visto desde su niñez cómo su madre y su tía lo alimentaban en casa a base de esta gastronomía. A principios de los 80 fue cuando el libanés se mudó a Zaragoza para estudiar y años después decidió emprender su primera y única aventura hostelera. "Cuando empezamos aquí nadie conocía ningún plato del Líbano ni ninguna de sus variantes. Con los años, la gente empezó a conocer el prodcuto por su nombre, viniendo directamente a pedirlos y poco a poco el círculo fue creciendo", explica a este diario.

"Al principio dedicábamos mucho tiempoo a explicar a los clientes qué era cada plato, cómo se elaboraba y que ingredientes llevaba. Hoy en día, ya somos bastante conocidos", añade Ghamlouche. Esta catapulta a la "fama" se debe en parte por la zona en la que están, distrito Universidad, donde el público joven cada vez más abre su abanico de posibilidades a la hora de comer, variando más en su dieta. Aunque esto no significa que atiendan sólo a ese público. "Tenemos clientes de todo tipo y también mucha gente de fuera. Zaragoza tiene bastante turismo y muchas personas que están de paso entran, incluso que venían del Líbano y nos conocieron por internet", expresa.

Una gastronomía milenaria

La gastronomía libanesa destaca por una tradición culinaria profundamente ligada a la historia del país. Como explica Ghamlouche, se trata de una cocina que ha ido incorporando influencias de distintas civilizaciones a lo largo de los siglos. “El Líbano es un país súper gastronómico, un paso de muchas civilizaciones”, señala. Fenicios, romanos, otomanos o franceses han dejado su huella en una tradición culinaria que el propio Ghamlouche define como “una comida milenaria de muchísimos años”. A esa herencia histórica se suma el carácter mediterráneo del país, que aporta una base de productos frescos y saludables —aceite de oliva, limones, carnes y verduras— con los que se elaboran platos variados, sabrosos y equilibrados.

En el caso de La Feria, la clave para diferenciarse del resto de restaurantes reside en la fidelidad a esa tradición. “Elaborar con productos de primera, todo artesanal”, explica Ghamlouche, quien insiste en que gran parte del trabajo del restaurante consiste en respetar los sabores originales de la cocina libanesa. “Mantenemos la esencia, no cambiamos ni variamos el sabor”, afirma.

Según el encargado, esa constancia hace que los clientes encuentren el mismo gusto con el paso de los años: “Puedes haber comido un bocadillo en los años noventa y venir ahora a probarlo, y tiene el mismo sabor”. Para él, la diferencia está en algo más que seguir recetas: “No es cocinar recetas, sino de haber vivido los sabores”. Esa filosofía, basada en la autenticidad, la calidad de los ingredientes y la elaboración propia, es la que ha permitido al restaurante mantener su identidad y consolidar su propuesta gastronómica con el paso del tiempo.

Sabores del Levante

La carta de La Feria gira principalmente en torno a la gastronomía tradicional de Oriente, con una amplia variedad de elaboraciones típicas. Entre las opciones más destacadas aparecen los bocadillos libaneses, con propuestas como el chawarma, el falafel — sus dos "reyes de la carta"—, el kafta o el pollo especiado, además de combinaciones con quesos, verduras y otras variantes. También sobresalen especialidades como los arais, pan relleno con distintos ingredientes que van desde carne y atún hasta queso o espinacas.

Otro de los pilares del menú son las raciones y platos para compartir, muy habituales en la cocina libanesa. En este apartado destacan las cremas tradicionales como el hommos de garbanzos, el ganush de berenjena o el labne, una crema de queso muy popular en esta gastronomía. A ellas se suman ensaladas frescas como el tabule o el fattush, además de combinados que permiten probar varias especialidades en un mismo plato, una fórmula pensada para quienes quieren descubrir distintos sabores de esta cocina.

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Aunque la oferta se centra claramente en la comida libanesa, la carta también incluye algunos clásicos más reconocibles para el público general, como hamburguesas, bocadillos o raciones de patatas. En conjunto, se trata de una propuesta variada con precios que, en la mayoría de casos, se sitúan en un rango asequible para los clientes habituales de esta popular zona, aproximadamente entre los 5 y los 15 euros, pensada tanto para comidas rápidas como para compartir varios platos en un grupo amplio de personas.