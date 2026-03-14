El guardés del Ayuntamiento de Zaragoza que conoce todos sus secretos: "Todo el mundo me conoce. Y por la cuenta que les trae"

Pocas personas, por no decir ninguna, conocen como él la Casa Consistorial, la sede del Ayuntamiento de Zaragoza en la plaza del Pilar. Vicente Latorre es funcionario municipal desde 1999 y ejerce como oficial general de Mantenimiento. «Soy de los viejunos», ríe. Cuando camina le acompaña siempre el mismo sonido, el tintineo de un manojo de llaves que cuelga de su cintura. Son más de una treintena y asegura sabe qué puerta abre cada una sin probarla antes. «Nunca las he perdido. Créeme, si se me cae al suelo se nota porque suena. Y si me lo dejo en algún sitio lo noto yo porque pesan bastante y me doy cuenta de que voy más ligero», explica.

Latorre es por tanto el guardés del ayuntamiento. El que abre las puertas que nadie más puede abrir salvo el personal de seguridad y la Policía Local, cuyos agentes tienen una presencia constante en el edificio. «Pero ellos están para vigilar, no pueden ir viendo a ver qué necesita el resto. Yo, principalmente, me encargo de coordinar a las empresas y las contratas que entran a trabajar al edificio cuando hay que reparar algo o de acompañar a personas o trabajadores que necesitan entrar al consistorio. Por ejemplo, hace poco tuvimos elecciones. Yo soy el que abre y ayudo a coordinar todo el montaje del colegio electoral en el vestíbulo», explica Latorre.

Manojos de llaves en el despacho de Vicente, en la planta -1. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Pero su trabajo va mucho más allá. Se encarga de estar pendiente de todo. «Soy al que todo el mundo recurre cuando se le rompe un enchufe, cuando no funciona el aire acondicionado, cuando le faltan pilas a un mando. Todo el mundo me conoce por eso. Y por la cuenta que les trae», ríe. Eso sí, Latorre se siente muy reconocido por sus compañeros. «Me agradecen mi labor y eso me llena», cuenta. Sobre los amigos que ha hecho por el camino, Latorre cuenta que aunque el trabajo no sea un lugar en el que necesariamente se cultiven amistades ha tenido compañeros que se han convertido en familia, algunos de ellos ya jubilados o incluso fallecidos, recuerda con emoción. Sobre los políticos, cuenta que él debe amoldarse a la forma de trabajar de cada alcalde ­­–«alcaldesa en este caso», matiza– y que nunca ha tenido problemas, pero «ellos están de paso, tú eres el que te quedas», añade para explicar que es complicado hacer amistad con los concejales porque, además, son sus jefes.

El puesto de Vicente Latorre depende de la Oficina de Organización y Servicios Generales y del área de Alcaldía. Se conoce cada cuadro de luces, cada interruptor y sabe donde está cada llave de paso. Cuando algo deja de funcionar hay que ser rápido para saber dónde está la avería, y en caso de no poder arreglarlo con medios propios, él es el que da parte y coordina a las empresas de mantenimiento que contrata el consistorio.Desde su puesto, a Vicente le toca también vivir momentos únicos y experiencias a las que no tienen acceso el resto de los mortales. Él es la persona encargada, por ejemplo, de acompañar a la empresa que lanza los fuegos artificiales desde la azotea del consistorio el día del pregón de las Fiestas del Pilar. Es decir, él contempla los fuegos desde donde se tiran. «Ese día, por ejemplo, hay que apagar durante unos minutos el sistema de climatización del edificio para que el humo no se cuele en el interior», explica. Y esas cosas en las que nadie más cae son de las que está pendiente Vicente.

Cuadros generales de luces del Ayuntamiento de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Aunque los dominios de Vicente sean amplios, es en la planta -1 donde este funcionario se desenvuelve con una soltura que nadie más tiene. Entre almacenes, cuartos de calderas y cuadros de luces este guardés vigila entre otras cosas el servidor del consistorio, el macroordenador en el que se guardan todos los datos que pasan y que maneja el ayuntamiento. «El día del apagón nos dio mucho mal», recuerda. Ese cerebro cuenta con un grupo electrógeno propio en caso de fallo de suministro eléctrico y es tan grande que ocupa una habitación entera. «Cuando pasa algo hay que saber donde tocar», zanja. Y es que por hacer, hace de todo. En esos sótanos están también las clavijas desde las que se enciende la luz de toda la plaza del Pilar y la basílica.

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A sus 62 años, Vicente se conoce la casa consistorial como la palma de su mano pero es que además este funcionario juega otro papel fundamental: es uno de los maceros de la corporación que salen en procesión, vestidos de gala, en las ocasiones especiales en las que el protocolo lo requiere. «Es un honor inmenso. Es casi lo más importante que hago», cuenta.