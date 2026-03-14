Museos, bus, tranvía, bicis... Zaragoza ultima la nueva Tarjeta Ciudadana: más seguridad y nuevas funciones

Los vecinos empadronados en Zaragoza cuentan con una herramienta única que les permite acceder a servicios municipales como el pago de aparcamientos, el bus urbano, el tranvía, las bibliotecas públicas, los centros deportivos, los comedores de mayores, los museos de la ciudad, o el alquiler de bicicletas. Una tarjeta ciudadana que en los próximos meses dará un salto de calidad gracias al contrato de "modernización tecnológica y de transformación digital" aprobado el pasado mes de febrero para mejorar este documento clave en la relación de los vecinos con el consistorio de la ciudad. La intención es que el dispositivo sea "más accesible, conectado y seguro".

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el pasado mes de febrero un nuevo contrato que hace referencia a la gestión, operación y suministro de los servicios que ofrece esta Tarjeta Ciudadana, así como de la nueva tarjeta Lazo que cambiará de nombre. La empresa Zeumat Zitycard S.L. fue la ganadora de este trámite y se encargará de desarrollar los avances tecnológicos asociados al documento por un total de 1.787.190 euros (IVA incluido) con una duración de tres años y la posibilidad de dos prórrogas anuales.

Desde el consistorio confían en que en los próximos meses puedan comenzar a aplicarse los cambios en la forma de obtener y renovar la Tarjeta Ciudadana, que mejorará su sistema de seguridad y protección de datos y, paulatinamente, será capaz de incluir nuevas funcionalidades en un futuro.

El alcance de estas novedades será significativa, pues según los datos municipales esta herramienta cuenta con más de 275.000 suscriptores y registra más de 10 millones de usos anuales. El parque actual de tarjetas se distribuye en 255.000 de prepago, 20.000 de pospago y 190.000 unidades de la tarjeta Lazo. Estos dispositivos permiten el acceso y pago en servicios clave como el autobús urbano, el tranvía, el sistema de bicicletas Bizi, bibliotecas municipales, centros deportivos y museos.

El nuevo contrato abarca mejoras como el material plástico en el que está elaborada la tarjeta así como en el hardware que se usa para su gestión, sea en los quioscos automáticos o en otros elementos de comprobación, pago y seguridad. También se contempla una gestión renovada de los sistemas informáticos de control y se favorecerá la comercialización de la tarjeta de movilidad a través de comercios locales.

La nueva herramienta está teniendo un desarrollo paralelo al nuevo sistema de pago en el autobús urbano de la ciudad, desarrollado por la nueva contrata del transporte público en Zaragoza. A partir del próximo año la empresa pretende fomentar el uso de tarjetas virtuales, aplicaciones móviles como ZUM o la propia app de Avanza, y el pago directo con tarjeta bancaria física mediante tecnología contactless.