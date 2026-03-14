Estas son las calles de Zaragoza que estarán cortadas al tráfico este domingo por la media maratón
La 5K comenzará a las 08.30 horas en Echegaray y Caballero; la 21K, media hora más tarde
Zaragoza acogerá este próximo domingo una de las citas más esperadas del año. La Rodi XXVIII Media Maratón Ibercaja–Ciudad de Zaragoza volverá a batir todos sus récords de participación con más de 6.500 inscritos en la prueba de 21K y otros 800 en la 5K. Entre los titulares que dejan esta edición está la participación femenina, que por primera vez superará el 30%, y la de aquellos llegados de fuera de la ciudad, que sumarán 2.200 corredores.
La 5K arrancará a las 8.30 horas y media hora después lo hará la media maratón. Ambas carreras partirán desde paseo Echegaray, entre el Puente de Hierro y el Puente de Piedra y con meta en la plaza del Pilar. La celebración de la prueba obligará a cortar temporalmente el tráfico y el transporte público de Zaragoza durante varias horas.
El corte más prolongado se producirá en el paseo Independencia desde las 03 horas de la madrugada hasta las 15 horas, afectando a varias líneas de autobús que atraviesan esta arteria y al tranvía de Zaragoza, que circulará de forma circular entre Gran Vía y Valdespartera y entre Chimenea y Parque Goya.
Recorrido y calles afectadas
El recorrido de la carrera será el siguiente: comenzará en el paseo Echegaray y Caballero detrás del Palacion Arzobispal y recorrerá toda la avenida en dirección a la plaza Europa. A continuación discurrirá por la avenida Pablo Gargallo, en La Almozara, hasta llegar al Puente del Tercer Milenio. Una vez allí bajará por la avenida José Atarés, en el Actur, para cruzar el puente de La Almozara y subir de nuevo por Echegaray y encarar César Augusto para atravesar el Coso hasta plaza España.
Una vez allí, la marcha subirá por el paseo de Independencia y llegará a plaza Aragón, donde bajará por la avenida Constitución para enlazar por la calle Asalto para volver a incorporar a Echegaray, primero en dirección Las Fuentes y luego en sentido contrario para cruzar el Ebro a un lado y otro por el puente del Pilar y pasar definitivamente a la margen izquierda por el puente de Piedra.
Los deportistas continuarán por la calle Sobrarbe y avenida san Juan de la Peña para dar con valle de Broto, José Atarés y de nuevo encarar Echegaray y repetir la secuencia César Áugusto-Coso-Independencia pero esta vez de ida y vuelta para encarar la llegada en la plaza del Pilar a través de la calle Don Jaime.
Líneas de bus afectadas
Las afecciones al transporte público serán significativas. Al corte citado en el tranvía se le sumarán desvíos en varias líneas del bus urbano. Las nuevas rutas serán, desde las 9 horas hasta las 12.30 horas, aproximadamente:
- Línea 21. Sentido Oliver: Desde Av. Pte. Pilar por Pº Ribera, Pte. Santiago, C. Augusto a Pº Mª Agustín. Sentido P. Mozart: Desde Pº Mª Agustín por C. Augusto, Av. Pirineos, Palencia, Baselga, Pl. San Gregorio, Zuriza, Caminos del Norte, M. de la Cadena, Plaza Mozart.
- Línea 22. Sentido Fuentes: Desde C. Aranda por C. Augusto, Pta. Carmen, Pl. Paraíso, Constitución, C. Alierta, Av. Las Torres, J. Cocci a su itinerario. Sentido Bombarda: Desde J. Cocci por Av. Las Torres, T. Fleta, Sagasta, Pº Pamplona, Pta. Carmen, C. Augusto, C. Aranda.
- Línea 23. Desde C. Augusto continuará por C. Augusto, Pta. Carmen, Pº Pamplona a Sagasta en ambos sentidos.
- Línea 24. Sentido Las Fuentes: Realiza terminal en S. Minguijón nº 64. Sentido Valdefierro: Desde S. Minguijón nº 64 gira por Azorín, Doctor Iranzo a Rodrigo Rebolledo. Línea 25 Sentido Pta. Carmen: Desde C. Alierta, Av. Las Torres, T. Fleta, Sagasta, Pº Pamplona.
- Línea 28. Sentido Pº Pamplona: Desde Mercado Central continuará por C. Augusto, Pta. Carmen, Plz. Paraíso a su terminal en Pº Pamplona.
- Línea 29. Sentido Cno. Torres: Desde Mercado Central continuará por C. Augusto, Pta. Carmen, Plz. Paraíso, Constitución, C. Alierta, Cno. Las Torres, cambio sentido en Cno. Las Torres con J. Cocci al terminal en Cno. Las Torres. Sentido San Gregorio: Desde Cno. Las Torres por Cno. Las Torres, T. Fleta, Sagasta, Pº Pamplona, Pta. Carmen, C. Augusto.
- Línea 30. Sentido Casablanca: Circulará desde Asalto por M. Servet, Av. Las Torres, T. Fleta, Sagasta, G. Vía. Sentido Fuentes: Desde Pº Pamplona por Constitución, C. Alierta, Av. Las Torres, Concepción, M. Servet, Asalto a J. Cocci. Nota: En Las Fuentes giraremos desde Salvador Minguijón por Azorín y realizaremos terminal en Doctor Iranzo/Ambulatorio.
- Línea 32. Sentido Bombarda: Desde Av. Pte. Pilar por Pº Ribera, Pte. Santiago, C. Augusto a C. Aranda. Sentido Santa Isabel: Desde C. Aranda por C. Augusto, Pte. Santiago, M. Baselga, Pla. San Gregorio, Valle Zuriza, Caminos del Norte, M. de la Cadena, Pl. Mozart a la Av. Cataluña. Línea 33 En ambos sentidos por Pº Pamplona, Pta. Carmen, C. Augusto a C. Aranda.
- Línea 35. Sentido Hispanidad: Desde Sobrarbe por Pº Ribera, Pte. Santiago, C. Augusto a H. Cortés. Sentido Parque Goya: Desde C. Augusto por Pte. Santiago, Av. Pirineos, Valle Broto, San Juan de la Peña a su recorrido.
- Línea 38. Sentido Hispanidad: Desde M. Servet por Av. Las Torres, cambio de sentido en la rotonda de Jorge Cocci, Av. Las Torres, T. Fleta, Sagasta a Plz. Paraíso, Pº Pamplona. Sentido Bajo Aragón: Desde Pº Pamplona por Pº Constitución, C. Alierta, Av. Las Torres a M. Servet.
- Línea 39. Sentido Vadorrey: Desde M. Servet por Av. Las Torres, Pte. La Unión, Plz. Mozart. Sentido Venecia: Desde Plz. Mozart, Marqués de La Cadena, Pte. Unión, Av. Las Torres, J. Cocci, Asalto a M. Servet.
- Línea 40. Sentido Hispanidad: Desde M. Servet por Av. Las Torres, cambio de sentido en la rotonda de Jorge Cocci, Av. Las Torres, T. Fleta a Goya. Sentido San José: Desde Pº Pamplona por Constitución, C. Alierta, Av. Las Torres a M. Servet.
- Línea 43. Sentido Pº Pamplona: Desde Mercado Central continuará por C. Augusto, Pta. Carmen, Plz. Paraíso a su terminal en Pº Pamplona.
- Línea 44. Sentido Príncipe Felipe: Desde el Pte. Unión por Cno. Torres, J. Cocci, C. Caspe a Doctor Iranzo.
- Línea 45. Sentido Santa Isabel: Desde Paraíso por Pº Constitución, C. Alierta, Av. Torres, Pte. Unión. Sentido Paraiso: Desde el Pte. La Unión por Avda. Las Torres, T. Fleta, Sagasta a Plz. Paraíso.
- Línea 48. Sentido Parque del Agua: Desde Pº Pamplona cambio sentido en Paraíso, Pº Pamplona a C. Augusto.
- Línea 50. Sentido Vadorrey: Desde Zuriza por Caminos del Norte, M. Cadena, Pl. Mozart a la Av. Cataluña. Línea 51 Sentido Estación: Desde C. Alierta por Av. Las Torres, T. Fleta, Sagasta a Pl. Paraíso, Pº Pamplona.
- Línea 52. Sentido Miralbueno: Desde C Alierta por Av Las Torres, T Fleta, Sagasta, Paraíso, Pº Pamplona, C. Augusto a C. Aranda. Sentido C. Alierta: Desde C. Aranda por C. Augusto, P. Pamplona, Constitución a su recorrido.
- Líneas nocturnas (búho). A partir de las 3:00 a.m. cuando se produzca el corte del Pº Independencia se realizarán los siguientes desvíos: Línea N01: De D. Jaime a Coso 66 donde realizará el terminal de línea. Línea N02: De D. Jaime por Coso - C. Augusto - Pº Pamplona (terminal en Pº Pamplona, 10). Línea N03: De C. Aranda por C. Augusto - Pº Pamplona (terminal en Pº Pamplona, 4). Línea N05: De Pº Sagasta por Constitución (terminal en Constitución / Ibercaja) y Pº Mina. Línea N06: De Constitución a Pº Pamplona (terminal en Pº Pamplona, 10). Línea N07: De D. Jaime por Coso - C. Augusto- Pº Pamplona (terminal en Pº Pamplona, 14).
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