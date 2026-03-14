Estas son las calles de Zaragoza que estarán cortadas al tráfico este domingo por la media maratón

Zaragoza acogerá este próximo domingo una de las citas más esperadas del año. La Rodi XXVIII Media Maratón Ibercaja–Ciudad de Zaragoza volverá a batir todos sus récords de participación con más de 6.500 inscritos en la prueba de 21K y otros 800 en la 5K. Entre los titulares que dejan esta edición está la participación femenina, que por primera vez superará el 30%, y la de aquellos llegados de fuera de la ciudad, que sumarán 2.200 corredores.

La 5K arrancará a las 8.30 horas y media hora después lo hará la media maratón. Ambas carreras partirán desde paseo Echegaray, entre el Puente de Hierro y el Puente de Piedra y con meta en la plaza del Pilar. La celebración de la prueba obligará a cortar temporalmente el tráfico y el transporte público de Zaragoza durante varias horas.

El corte más prolongado se producirá en el paseo Independencia desde las 03 horas de la madrugada hasta las 15 horas, afectando a varias líneas de autobús que atraviesan esta arteria y al tranvía de Zaragoza, que circulará de forma circular entre Gran Vía y Valdespartera y entre Chimenea y Parque Goya.

Recorrido y calles afectadas

El recorrido de la carrera será el siguiente: comenzará en el paseo Echegaray y Caballero detrás del Palacion Arzobispal y recorrerá toda la avenida en dirección a la plaza Europa. A continuación discurrirá por la avenida Pablo Gargallo, en La Almozara, hasta llegar al Puente del Tercer Milenio. Una vez allí bajará por la avenida José Atarés, en el Actur, para cruzar el puente de La Almozara y subir de nuevo por Echegaray y encarar César Augusto para atravesar el Coso hasta plaza España.

Una vez allí, la marcha subirá por el paseo de Independencia y llegará a plaza Aragón, donde bajará por la avenida Constitución para enlazar por la calle Asalto para volver a incorporar a Echegaray, primero en dirección Las Fuentes y luego en sentido contrario para cruzar el Ebro a un lado y otro por el puente del Pilar y pasar definitivamente a la margen izquierda por el puente de Piedra.

Los deportistas continuarán por la calle Sobrarbe y avenida san Juan de la Peña para dar con valle de Broto, José Atarés y de nuevo encarar Echegaray y repetir la secuencia César Áugusto-Coso-Independencia pero esta vez de ida y vuelta para encarar la llegada en la plaza del Pilar a través de la calle Don Jaime.

Líneas de bus afectadas

Las afecciones al transporte público serán significativas. Al corte citado en el tranvía se le sumarán desvíos en varias líneas del bus urbano. Las nuevas rutas serán, desde las 9 horas hasta las 12.30 horas, aproximadamente:

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