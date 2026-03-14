La calle de Zaragoza con la señal de stop más difícil: multas de hasta 200 euros y pérdida de puntos si lo haces mal

La educación vial es esencial en grandes ciudades con mucho tráfico rodado y miles de coches gastando el asfalto de sus calles día sí y día también. Es por ello que desde organismos como la DGT o el Gobierno de Aragón insisten constantemente en el cuidado que ha de tener la ciudadanía a la hora de ponerse el volante. La precaución a la hora de hacer un ceda o un stop debe ser máxima y hay algunos que se le atragantan a muchos conductores. Una autoescuela local, también a modo de aprendizaje, publicó un vídeo en redes sociales del que puede ser el stop más complicado y peligroso de hacer en Zaragoza ciudad.

La autoescuela Bidasoa es el autor de este reel en su cuenta de Instagram, más concretamente ponen la vista en la calle de Desiderio Escosura, vía en los alrededores de la plaza Roma, en el barrio de Las Delicias, en dirección hacia la avenida Valencia.

La complicación que tiene este stop, justo en la intersección con esta arteria zaragozana, es que hay que estar al tanto también del carril bici de doble sentido que la atraviesa. En este punto, en el que tampoco hay ningún semáforo que prevalezca sobre el stop en cuestión y por lo tanto se tenga que hacer obligatoriamente, se deberá respetar el espacio de la ciclovía, vengan o no usuarios en ella.

A raíz de esto se deberá tomar en consideración si hacer un doble stop para incorporarse a la avenida Valencia, una vez se haya asegurado el conductor de que ningún ciclista se aproxime por ninguno de los dos lados. Todo dependerá de la visibilidad que tenga el que vaya a los mandos del vehículo y de si la posición del coche permite comprobar con claridad tanto el tráfico de la calzada como el paso de bicicletas. En ocasiones, avanzar unos metros tras la primera detención se convierte en la única forma de asegurarse de que la maniobra puede realizarse con total seguridad.

Multa y pérdida de puntos

No respetar correctamente esta señal puede tener consecuencias más allá del simple susto. Según recuerda la normativa de la DGT, saltarse un stop o no realizar la detención obligatoria completa está considerado una infracción grave. En estos casos, la sanción económica asciende a 200 euros y además conlleva la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir.

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Más allá de la multa, este tipo de intersecciones recuerdan la importancia de mantener la atención al volante y respetar cada señalización. Un gesto tan simple como detener completamente el vehículo y comprobar el entorno puede evitar accidentes con otros coches, peatones o ciclistas y hacer que la convivencia en la carretera sea mucho más segura para todos.