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Corte del tráfico por obras en Parque Venecia a partir de este martes: así quedan los desvíos para buses y coches

La reparación de un colector alterará el tráfico y cuatro líneas de autobús hasta el 1 de abril

Una calle de Parque Venecia.

Una calle de Parque Venecia. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ecociudad iniciará este martes, 17 de marzo, la reparación de un colector de vertidos en la avenida de la Policía Local, en el barrio zaragozano de Parque Venecia. En concreto, las obras se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre la calle Piranesi y el acceso y salida del supermercado Lidl.

Los trabajos está previsto que se prolonguen hasta el miércoles 1 de abril, por lo que durante unas dos semanas será necesario habilitar desvíos provisionales tanto para el tráfico particular como para cuatro líneas de autobús urbano que acceden al barrio o circulan hacia Puerto Venecia.

De este modo, el tráfico en sentido ascendente deberá desviarse por la calle Piranesi para reincorporarse después a la avenida de la Policía Local a través de la avenida del Puente de los Suspiros.

Afecciones en el transporte público

En cuanto al transporte público, las líneas 23 y N5, en sentido Parque Venecia, accederán al barrio por Piranesi, continuarán por la avenida del Puente de los Suspiros y llegarán hasta la rotonda de la avenida de la Policía Local con Tiziano.

Por su parte, las líneas 31 y C4, en sentido Puerto Venecia, también deberán sortear las obras mediante un recorrido alternativo por Piranesi y la avenida del Puente de los Suspiros, para regresar posteriormente a la avenida de la Policía Local.

Durante la ejecución de los trabajos, además, quedará suprimida la parada de autobús situada junto al CEIP María Zambrano.

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Asimismo, se recomienda a los ciudadanos que, especialmente durante los fines de semana, utilicen itinerarios alternativos para evitar posibles congestiones en la zona y facilitar el acceso a los vecinos del barrio.

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