Fuga de vecinos en el entorno de Pignatelli tras las inspecciones municipales por miedo a las derramas: "En cuanto encontremos algo nos vamos"

El plan extraordinario de inspecciones llevado a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza en el entorno de Zamoray-Pignatelli ha concluido dejando tras de sí un reguero de requerimientos para acometer actuaciones de diversa consideración en los más de 200 edificios visitados. Hace ya unos meses que las cartas comenzaron a llegar a los vecinos advirtiéndoles de que, en un plazo de tres meses en la mayoría de los casos, debían de ejecutar reformas, algunas de ellas de gran calado y, por consiguiente, caras para los habitantes de una zona de las más deprimidas de la ciudad y con menor renta.

Desde asociaciones como Calles Dignas llevan tiempo reclamando unas ayudas económicas que dicen, de inicio, se prometieron. Y desde el Gobierno municipal aseguran que ya existen subvenciones a las que pueden acogerse estos vecinos y que este año habrá partidas nuevas que intentarán amoldarse mejor a la casuística que se da en esta zona de la ciudad.

Pero mientras el ayuntamiento sigue agarrándose a la teoría para defender su actuación en el entorno de la calle Pignatelli, en la práctica lo que está ocurriendo es que hay vecinos de la zona que ya buscan cómo salir del barrio y vender sus pisos por miedo a no poder afrontar la derrama derivada de los requerimientos del ayuntamiento. Margarita (nombre ficticio) es una de estas vecinas. "En cuanto encontremos algo en condiciones nos vamos. Esta es la casa en la que nací y aquí vivo con mi madre. No he conocido otra zona y me gusta así que no nos queremos ir lejos, pero los pisos de la zona que están reformados son muy caros y si compro uno sin arreglar estaría en las mismas", cuenta la mujer.

En su caso, recuerda, la inspección de los técnicos municipales llegó el verano pasado. Les pidieron reparar daños en la fachada lateral, los balcones, la bajante del edificio, humedades... "Bastantes cosas, y el tejado no porque lo arreglamos hace unos años y ahora habíamos acabado de pagar la derrama. No sales de una y ya estás en otra. No sabemos cuánto va a ser esta vez, prefiero ni pensarlo. Mi madre tiene una pensión pequeña y no podemos hacer frente a grandes gastos", advierte. De ahí su decisión de marcharse del que ha sido su hogar desde siempre. "Entre unas cosas y otras, de los que conocía cuando era joven, no queda nadie ya en el barrio", lamenta.

Más casos

El caso de Margarita, que vive en la calle Pignatelli, no es excepcional. Sara vive en la calle Cerezo y también está intentando vender su piso. Y por la misma razón. "No puedo asumir gastos extra", reconoce esta mujer, de 39 años, propietaria de su piso en esta zona desde 2010, cuando lo compró tras pagar 107.000 euros.

A Sara le tocaron a la puerta los técnicos municipales en noviembre. Iban acompañados, recuerda, de la Policía Local. "A mí no me habían avisado, pero les dejé pasar, claro". Al tiempo le llegó una carta certificada: el ayuntamiento les exige a ella y a sus vecinos reparar los daños y filtraciones en el tejado, revisar toda la fachada y elementos de la misma y eliminar las humedades, entre otras cosas. Y además, claro está, cada propietario debe abonar unos 300 euros al consistorio en concepto de tasas por girar la visita de los inspectores.

El edificio a rehabilitar en la calle Pignatelli. / El Periódico de Aragón

En su caso, el consistorio les marcó un plazo de tres meses que, aunque todavía no ha pasado, Sara sabe que no pueden cumplir. Incluso ha pedido ya una prórroga. En su caso, su edificio no está constituido ni como comunidad de propietarios. "Pagamos 10 euros cada mes a una vecina para que pague la luz de la escalera", reconoce. "Nada, yo me voy. Entre que esto parece el salvaje oeste y que no puedo pagar una derrama...", justifica.

Desde el ayuntamiento se agarran al hecho de que, más allá de las ayudas que puedan llegar o no -y que para Calles Dignas, en todo caso, llegan tarde- los propietarios de viviendas, como tal, deben asumir una serie de deberes en lo que se refiere a la conservación de los edificios. Y en el barrio eso nadie lo niega, pero acusan al Gobierno municipal de no ser sensible con la realidad de la zona.

"Que nos vayamos todos"

Desde Calles Dignas argumentan que, por muchas que sean las obligaciones y por muchos que puedan ser los incumplimientos, la realidad del barrio es la que es. Y esa realidad es que hay comunidades que ni están constituidas legalmente. Y esto, reconocen desde la entidad, no es culpa obviamente del ayuntamiento, que debe velar por el cumplimiento de la normativa.

Pero desde la asociación se preguntan al mismo tiempo qué quiere conseguir entrando "como un elefante en una cacharrería" en unas calles en las que sabe que los vecinos no tienen ni capacidad de reacción económica ni destreza para relacionarse con la administración. "Parece que quieren que nos vayamos todos. Si no, no se entiende", lamenta la presidenta de esta entidad, Yolanda Galindo. "Hacían falta las inspecciones, sí, había edificios que estaban muy mal. Pero lo que reclamamos desde el principio es un plan de acompañamiento y ayudas, que es lo que se nos dijo. Esto no".

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Desde el Gobierno municipal avanzan que pronto darán cuenta del resultado de este plan de inspecciones y que entonces también dirán en qué otros barrios de la ciudad se llevará a cabo este proceso. Mientras, en la calle Pignatelli, los vecinos de toda la vida buscan cómo salir de sus casas. "El barrio a mí me gusta. Pero entre la delincuencia y esto... Con las inspecciones parece que nos iban a hacer un favor y la realidad es otra: nos están echando", zanja Margarita.