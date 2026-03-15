Se vende casa adosada con bodega y jardín en Zaragoza: así es el chalet de 240 m² ideal para familias numerosas

Encontrar una casa amplia y cómoda en Zaragoza es cada vez más complicado en pleno problema de vivienda en España, con precios al alza y una oferta que no alcanza la demanda. En 2025 se registraron 714.237 compraventas de vivienda en el país (máximo desde 2007). En Aragón, el mercado también se movió con fuerza: 18.611 operaciones en 2025, el mejor dato desde 2008.

En este contexto, esta casa adosada en Garrapinillos que está a la venta en Tucasa.com destaca por su tamaño y distribución: 240 m² construidos repartidos en tres plantas, pensados para familias que necesitan espacio y zonas diferenciadas para el día a día. Hay cada vez más gente que decide mudarse al área metropolitana de Zaragoza debido a la tranquilidad, el precio de las viviendas y las buenas conexiones con importantes puntos de trabajo como Plaza, Malpica o Centrovía.

En la planta sótano se encuentra una bodega de 20 m² con chimenea, ideal para reuniones, además de un gran garaje con capacidad para dos coches y motos, con puerta eléctrica y salida directa a la calle. Completa este nivel una práctica zona de taller y lavandería.

Porche cerrado para todo el año

La planta calle apuesta por la luz y la vida en común: un salón de 28 m² conectado a un porche cerrado de 20 m² para disfrutarlo todo el año. El exterior suma un jardín de casi 40 m², perfecto para niños, mascotas o para quienes disfrutan de la jardinería. La cocina amplia y equipada está pensada para comidas en familia y, como punto extra, hay un baño completo con plato de ducha, muy útil para visitas.

El porche para disfrutar todo el año en la casa de Garrapinillos / TUCASA.COM

En la primera planta, la vivienda ofrece una habitación principal de 14 m² con vestidor y baño en suite, además de dos dormitorios con armarios empotrados. Incluye también un despacho abierto para teletrabajo y acceso a una buhardilla como almacenaje o zona extra. Otro baño con ducha completa el nivel.

La casa cuenta con calefacción por gasoil, bomba de frío/calor y orientación Este-Oeste, lo que garantiza claridad durante buena parte del día.

Todo llega en un momento en el que la vivienda se encarece: el precio de la vivienda en España subió un 12,7% en 2025, el mayor aumento desde 2007, impulsado por la presión de la demanda y la escasez de oferta. El Banco de España también ha advertido del déficit de viviendas acumulado en los últimos años, un desajuste que complica el acceso, sobre todo a jóvenes y rentas medias.