El amor vuela alto en Zaragoza: los halcones peregrinos reintroducidos ya encuentran pareja en la ciudad

El programa municipal de reintroducción del halcón peregrino en Zaragoza sigue dando resultados positivos. Cuatro años después de su puesta en marcha, al menos dos de los ejemplares criados en las terrazas de Etopia Centro de Arte y Tecnología han encontrado pareja y se han asentado en la ciudad o en su entorno.

Los protagonistas son Fidel y Cierzo, dos halcones liberados dentro de esta iniciativa de renaturalización urbana. Gracias a los sistemas de geolocalización y a los avistamientos de ornitólogos y aficionados, se sabe que Fidel vive actualmente en el cauce del Río Ebro, en los cortados cercanos a Utebo. Además, ha formado pareja con una hembra que, a diferencia de él, habría nacido y crecido en libertad.

La historia de Cierzo es aún más llamativa. Este halcón permanecía habitualmente por la zona de San Gregorio hasta que hace unos meses fue encontrado herido. Tras ser recogido por la Unidad Verde, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, donde fue operado de una fractura en el ala el pasado 8 de junio. Contra todo pronóstico, se recuperó con éxito y pudo regresar a la naturaleza en noviembre.

Un halcón peregrino posado en lo más alto del edificio de Etopía, Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Poco después de su liberación, Cierzo también encontró pareja. Según los expertos, se trataría de una hembra procedente de un programa de reintroducción similar desarrollado en Madrid. La pareja ha sido vista con frecuencia en la torre de la iglesia de Iglesia de San Antonio Abad de Torrero, donde podría establecer su territorio.

Otros halcones liberados dentro del proyecto también siguen presentes en el entorno de la ciudad. Entre ellos destacan Gordon, Electra y Zape, observados con frecuencia en el barrio de La Almozara. Gordon suele desplazarse hacia zonas como Las Lomas del Gállego, Ontinar de Salz o Huesca; Electra mantiene hábitos más urbanos y se deja ver por el Parque del Agua Luis Buñuel y la Torre del Agua; mientras que Zape se mueve hacia Garrapinillos, la zona logística de Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza) y el Aeropuerto de Zaragoza.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento considera que estos resultados confirman el éxito del programa, que utiliza las terrazas de Etopia como punto de cría y liberación. La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para fomentar la biodiversidad urbana, favorecer la convivencia con la fauna silvestre y contribuir al control natural de palomas y otras aves en la ciudad.