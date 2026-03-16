Las autoescuelas de Zaragoza, con hasta medio año de lista de espera para ponerse al volante: "Los cuatro meses no te los quita nadie, es alucinante"

Tras cientos de tests, respuestas interiorizadas y lecciones aprendidas llega el momento de examinarte del teórico del carnet de conducir. Con total confianza, informas en la autoescuela de que quieres presentarte al examen, hasta aquí todo correcto. Tienes menos de tres fallos y venga, un paso más para ser condcutor cualificado y sacarte el permiso, vas a hacer las prácticas y... sorpresa, casi medio año esperando para tocar siquiera un simple volante. Esta es la situación que viven cientos de jóvenes de Zaragoza, Aragón y toda España, una demora que entorpece el reparto de permisos de conducción y es uno de los problemas que atormentan muchos estudiantes del práctico.

Según datos consultados por este diario, más de 5.600 personas en la capital aragonesa están matriculadas, y por ende con todas las tasas de Tráfico pagadas, desde finales de 2025, una demanda superior a lo que se es capaz de cubrir, tanto para dar la teoría, como para iniciar la práctica.

Desde una de las autoescuelas más destacadas de la ciudad denuncian estos largos tiempos, cargados de paciencia por parte de los que aguardan su momento de pisar el embrague por primera vez, una situación que da lugar a conversaciones diarias con ellos. "Los alumnos se quejan, claro, los cuatro meses no te los quita nadie", asegura a este diario Marcos Vital, profesor de Autoescuelas El Volante, ya que en su oficina -ubicada en la calle Corona de Aragón- tienen una lista de espera ahora mismo de unas 70 personas siendo tan solo dos profesores.

Un profesor dando instrucciones a una joven durante una clase práctica de conducción / GUSTAVO SANTOS

"La carga es brutal, lo que hago yo es darles dos o tres clases por semana al principio y luego pasar a una, dos como mucho, para así ir llevando a más gente currando y activa, que es mejor que no estar haciendo nada", apunta el instructor, en un proceso que puede alargarse hasta el año desde que alguien se matricula y comienza a estudiar el teórico. "He pasado de examinar cada 10 días a cada 15 o 20. Me han venido de otras autoescuelas por este mismo motivo o recomendación de antiguos alumnos, aunque todas manejamos unos plazos muy similares", reafirma Vital.

La preocupación se agrava en las oficinas zaragozanas cuando se conoce que viene gente de hasta otras comunidades vecinas a adelantarse faena. "Yo no he tenido trato con ellos, pero mi jefe ha llevado a gente de Barcelona que les sale más rentable cogerse un hotel o un Airbnb, dar unas clases y volverse, para repetir la semana siguiente y sacarse el carnet aquí. Allí aprueba a la primera que sino para examinarte otra vez... tela marinera", expone el aragonés estos casos más aislados en clases de turismos automáticos.

Una problemática generalizada

Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (APAZ), deja en claro que este estancamiento de casi medio año de media lo tienen más que presente, saben que no es un caso aisaldo y viene desde algo más de año y medio. "La ciudad antes no estaba así, esto comenzó a surgir más o menos desde el año 2024, el que las autoescuelas ofrecen una capacidad altamente inferior de dar lecciones prácticas y de examinar a gente", explica a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN esta problemática.

Un coche de prácticas de conducir / JUAN VARELA

Una de sus soluciones pasa por aumentar el número de examinadores, que actualmente se sitúa en 19 en la provincia, pero que ni mucho menos es suficiente. "Los profesores no pueden coger más alumnos, pero no sólo aquí, en Huesca están parecido. Además, llevamos pidiendo mucho tiempo más examinadores funcionales, pero eso ya no depende de nosotros, tiene que venir desde la capital", añade, poniendo la puntilla en que cualquier jubilación o baja les complica más la vida.

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La realidad va más allá de las fronteras aragonesas y Olivera tiene constancia de que la mayoría de grandes ciudades españolas tienen este mismo bache en el camino. "Esto es un problema muy grande generalizado a nivel nacional, no sólo en Zaragoza. En Barcelona o Madrid están igual de mal que aquí o peor", concluye el representante de la Apaz, sobre una situación que perjudica a un servicio esencial para la seguridad vial en el asfalto aragonés y del resto de autonomías.