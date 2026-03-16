El Ayuntamiento de Zaragoza inicia la tramitación para construir más de 300 pisos en la antigua finca de recreo de la Quinta Julieta

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado cuenta este lunes del inicio de la tramitación del plan parcial que servirá para definir el sector 38/2 de la capital aragonesa, situado en la linde este de San José, en todo el entorno de lo que un dia fue la finca de recreo de la Quinta Julieta, junto al Canal Imperial, y donde hoy todavía existe un centro de ejercicios espirituales de los Jesuitas. En este rincón de la ciudad se levantarán más 307 pisos al calor del auge del sector inmobiliario.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha avanzado en la comisión de este lunes que el expediente ahora deberá a someterse a información pública, cuando podrán estudiarse las alegaciones de los vecinos. La asociación de San José, sin embargo, ya se adelantó en este trámite y remitieron al consistorio una serie de enmiendas al proyecto de ordenación de los suelos, si bien su propuesta, por el momento, no ha sido respondida. Entre otras cosas, piden aumentar el número de viviendas protegidas puesto que hay desavenencias en cuanto a la interpretación de la normativa existente. Sobre esta cuestión, el Gobierno municipal ha pedido una aclaración al Ejecutivo autonómico, de quien dependen las competencias en materia de vivienda.

Según los promotores, del total de pisos planteados en la zona, son 92 las viviendas protegidas que deben reservarse, lo que supone un 30% del total. Sin embargo, la ley de Vivienda estatal aprobada en 2023 establece que ese porcentaje tiene que superar el 40%, motivo por el cual el PSOE y ZeC se han posicionado en contra del plan parcial propuesto.

La Quinta Julieta

Este lunes, la izquierda ha insistido en estos mismos argumentos y han incidido que los desarrollos que se están desatascando en el sector 38 de la ciudad, del que también forman parte la prolongación de Tenor Fleta y Parque Venecia 2, responden tan solo al favorecimiento de "intereses privados". Sin embargo, Serrano ha asegurado que si de él hubiera dependido estas urbanizaciones se hubieran tramitado mucho más rápido puesto que van a servir para poner a disposición del mercado inmobiliario más suelos en los que construir vivienca, contribuyendo así a aumentar la oferta de pisos ante una demanda que, por el momento, se traga todo lo que se construye.

Finca de recreo de La Quinta Julieta, c. 1898. / G.A.Z.A.

El plan parcial se centra en la ordenación de unos suelos con una orografía muy complicada en el que ya existen usos que permanecerán, como es el caso de la casa de ejercicios espirituales Quinta Julieta y de los antiguos jardines de esta finca de recreo, que están en parte protegidos y que ahora no son accesibles. Entre los compromisos de la junta de compensación está la creación de un parque público en estos terrenos, por lo que la ciudad recuperará uno de los entornos que antaño hicieron las delicias de la burguesía zaragozana.

Con respecto a las áreas destindas al uso residencial, está previsto que se construyan cuatro manzanas en las que cabrían esas 307 viviendas en edificios de hasta nueve plantas. Estas se dispondrán a distintas alturas y hasta los pisos se accederá por una calle de nueva creación en forma de E que conectará la parcela con la Ronda Hispanidad, que rodea estos terrenos por el este.

Otros desarrollos en la zona

Al norte, junto al colegio Santa Ana, quedarán dos parcelas reservadas para equipamientos, mientras que al oeste, junto al Canal Imperial, se ejecutará un corredor verde o parque lineal que dará continuidad a las zonas ajardinadas que ya existen en este extremo del barrio de La Paz, que queda en frente de lo que será Parque Venecia 2.

Asimismo, el proyecto contempla también la modificación del trazado de la acequia Las Balsas que actualmente atraviesa el sector de norte a sur. El plan parcial que acaba de iniciar su tramitación plantea reconducirla por el subsuelo.

Al mismo tiempo, aunque con estados diferentes en su tramitación, se está trabajando en el desarrollo de los sectores 38/1 y 38/3. El primero de ellos es el bautizado Parque Venecia 2, que al otro lado de la Z-20 ocupará 20 hectáreas de terreno en las que se contruirán 1.115 pisos sobre lo que fue la Quinta Julieta, pero no la finca de recreo sino el asentamiento construido para la población gitana que acabó convertido en un gueto. En este caso, la junta de compensación ya cuenta con el visto bueno administrativo del ayuntamiento, que aprobó el pasado octubre el proyecto de urbanización.

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El 38/3, por su parte, hace referencia a los terrenos situados entre el colegio de Santa Ana, el cajón ferroviario de Tenor Fleta, el tercer cinturón y el barrio de La Paz. Aquí irán otras 809 viviendas, 277 más que las inicialmente previstas, después de que hace cinco meses el ayuntamiento autorizara a los propietarios de los suelos a ampliar sus pretensiones para "hacer viable" la operación, ya que son los dueños de los solares quienes deben sufragar los costes de urbanización, es decir, la ejecución de las calles, las aceras y el alcantarillado. Todo esto está valorado en 21,5 millones de euros. En total, son casi 2.500 las viviendas que se proyectan en esta zona de la ciudad y que servirán para cerrar la conocida orla este.