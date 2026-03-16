Cortes de agua esta semana en Zaragoza: dos barrios rurales se quedarán sin suministro este miércoles durante horas

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través la Oficina Técnico del Ciclo Integral del Agua, realizará este miércoles 18 de marzo dos actuaciones estratégicas que supondrán la interrupción del suministro de agua durante unas horas tanto a Garrapinillos como a San Juan de Mozarrifar y su entorno.

Según han informado desde el Gobierno municipal, el corte tendrá lugar de 8.00 a 18.00 horas, cuando se procederá a realizar las conexiones de la tubería arterial de abastecimiento de agua que conecta la línea de la carretera N-232 con la línea que abastece a Garrapinillos. Dadas las obras de reforma de la carretera nacional que ejecuta el Miteco en Utebo, el consistorio está aprovechando para renovar un tramo de esa gran tubería arterial de 600 mm de diámetro, que era de hormigón armado y daba muchos problemas por pérdidas de agua, por una nueva de fundición dúctil.

Este nuevo tramo debe conectarse con la tubería que abastece a Garrapinillos. Y, por ello, deberá cerrarse el paso del agua durante los trabajos. Esto implica que de 8.00 de la mañana a 18.00 de la tarde, se interrumpirá el servicio de suministro al barrio rural.

En San Juan de Mozarrifar

Ese mismo día, pero de 10.00 a 18.00 horas, habrá otro corte de suministro de agua en la línea que va desde los Depósitos de la Academia-Los Leones hacia San Juan de Mozarrifar. En este caso se hace para terminar de reparar una rotura detectada en la tubería de abastecimiento de agua potable a San Juan, que es de fibrocemento y diámetro 250 mm, y que se detectó este fin de semana. Por ello, para poder trabajar, hay que cortar durante las tareas el flujo del agua. Esto afectará durante esas horas a 1.310 abonados.

El Ayuntamiento de Zaragoza, aun lamentando las molestias que puedan ocasionar estos cortes, ha querido recordar que son "actuaciones imprescindibles para el mantenimiento, mejora y renovación del servicio de abastecimiento de agua".

Todas estas actuaciones se engloban dentro de la gran Estrategia Integral de la Red de Distribución de Agua Potable impulsada por Zaragoza para la renovación de tuberías, la detección de fugas y la digitalización de un entramado urbano compuesto por 1.297,4 km de tuberías que permiten el consumo de agua a los zaragozanos. De ese mallado de infraestructuras subterráneas, 192,3 km son redes arteriales y otros 1.105,1 km son redes de distribución. De todas ellas, ya se cuenta con 872 km de fundición dúctil y otros 98,2 km de materiales plásticos. Es decir, el 75% de la red cuenta con los materiales más adecuados. Por ello, los esfuerzos hasta 2031 se centrarán en rebajar la presencia de tuberías de fibrocemento, de hormigón armado y de fundición gris para alcanzar en 5 años un 80% de la red en las condiciones más óptimas.

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Asimismo, se ha hecho un análisis prioritario de los 192,3 km de tuberías de la red arterial, dado que cuando se experimenta una rotura en la red arterial suele afectar a un número considerable de usuarios por lo que el mantenimiento de estas tuberías es imprescindible. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza, además de incluir la renovación de tuberías en todas las obras de reforma integral de calles que se ejecutan estos años, también ha invertido cerca de 10 millones de euros en acciones específicas en esta materia.