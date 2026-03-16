El guiño al Real Zaragoza de Cristian Ventura, el camarero más viral de España: "El permiso y la elegancia van cogidos de la mano"

El fenómeno de Cristian Ventura sigue vigente en pleno 2026 después de haberse convertido en uno de los personajes más conocidos en las redes sociales en España en los últimos dos años. El camarero más elegante y viral de TikTok se ha dejado caer por Zaragoza en los últimos días para realizar una colaboración empresarial con Eco Advance, una conocida empresa de la ciudad.

Cristian Ventura se paseó por el centro de Zaragoza el pasado viernes llamando la atención de todos los viandantes al correr a toda velocidad por la calle Alfonso, Paseo Echegaray, la Plaza del Pilar o el puente de Piedra. A pesar de su rapidez, el camarero andaluz no pierde en ningún momento el equilibrio y logra llevar hasta su destino una cantimplora llena de agua de la empresa Eco Advance mientras es perseguido por otra persona.

El creador de contenido andaluz acudió a la capital aragonesa con uno de sus trajes mientras se puso a la espalda una bandera de Aragón como si la capa de Superman se tratase. Además, durante su vídeo, Cristian Ventura 'pierde' unos segundos en su camino para entrar en la tienda del Real Zaragoza y comprarse un gorro que le acompaña durante todo su recorrido. Un guiño que le dio suerte a los zaragocistas, que lograron una importantísima victoria el sábado en el Ibercaja Estadio frente al Almería para tener serias opciones de permanencia en Segunda División.

Por último, el camarero terminó su ruta a toda velocidad por Zaragoza en la sede de Eco Advance, situada en el polígono Plaza. Ventura, que ya sirvió bebidas de todo tipo, llenó el vaso de dos responsables de la empresa antes de poner punto y final a su vídeo. "He vuelto a tener el placer de recorrer Zaragoza y saludar amablemente a su gente para un servicio con las máquinas de filtrado de Eco Advance, unas máquinas de filtrado de agua elegante y profesional. En el servir a los demás el permiso y la elegancia van cogidos de la mano", escribió en la publicación que tardó unos minutos en hacerse viral.

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Cachirulo y chuleta

No es la primera vez que Cristian Ventura se deja caer por la capital aragonesa. En plenas Fiestas del Pilar 2024, el camarero sevillano no dudó en pasear todo su porte y elegancia por el centro de Zaragoza. Con un cachirulo en el cuello y una chuleta en la bandeja, Ventura sirvió a varios comensales del restaurante Sal Gorda. "Tuvimos el privilegio de servir en Sal Gorda Taberna de cara a las fiestas del Pilar. Gracias compañeros de Carniceros Viajeros por acompañarnos en este viaje por España", concluyó.