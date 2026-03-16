Nuevos cambios en las tarifas del cementerio de Zaragoza: así quedan los precios tras la polémica

Hace semanas que la polémica se había instaurado en el cementerio municipal de Torrero, en Zaragoza, donde el cambio en la gestión del camposanto ha acabado ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) al que recurrieron casi una treintena de empresas funerarias familiares para denunciar las restricciones que encuentran para trabajar en el recinto y por el aumento "abusivo" en los precios de los servicios por parte de Mémora, la empresa que se ha hecho con la gestión del camposanto.

Hace un mes, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, confirmó que había iniciado contactos con ambas partes para tratar de encontrar una solución que no parecía sencilla y pese a que el consistorio no tenía competencia alguna a la hora de decidir el precio de determinadas tarifas. Lo hizo en la comisión de Urbanismo y tras una interpelación presentada por el PSOE. Hoy ha informado de un cambio en las tarifas acordado con la empresa gestora del servicio Mémora, que ha accedido a eliminar el coste del uso de la sala de ceremonias en horario especial (a partir de las 18:00 horas) y congelar el precio de la de despedidas. Lo ha hecho en la comisión de su área y tras una pregunta del PSOE.

Fue el pasado mes de diciembre cuando las empresas familiares denunciaron que el actual protocolo aprobado para la gestión del tanatorio municipal de Torrero, adjudicado a la empresa Mémora y que entró en vigor con el comienzo de año, "vulnera principios de legalidad, libre competencia y derechos de los usuarios". Según explicaron a este diario varias empresas, con el cambio de empresa concesionaria de los hornos crematorios, capillas y salas de velatorios se habían encontrado con restricciones de acceso que limitan injustificadamente la actuación de funerarias externas, contraviniendo de forma directa la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).

Cambio en las tarifas

Según ha explicado este lunes Serrano, se ha alcanzado un acuerdo con Mémora para dar solución a este conflicto. Al menos en parte. Por ejemplo, "se va a eliminar la tarifa prevista para 2026 de la sala de ceremonias en horario especial" que pasaba de los 132 euros de 2025 a los 250 para este año. Según ha explicado el concejal, "no se va a cobrar". Por otro lado, se va a congelar la tarifa por el uso de la sala de despedida, que iba a pasar de los 41,08 euros a los 120. Finalmente, ha declarado Serrano, "no habrá incremento", que ha subrayado que los precios del cementerio municipal "está por debajo de la media nacional". Pese a que el concejal ha asegurado tener la comparativa con otras capitales, desde su gabinete de comunicación no han facilitado los datos. También ha recalcado que los precios municipales están por debajo de los dos tanatorios privados.

Serrano ha informado de que el año pasado se utilizó la sala de despedidas en 301 ocasiones, más de la mitad por Mémora, hasta en 154 ocasiones. Le siguen por usos Servicios Funerarios Albia Zaragoza (61), Pompas Funébre (12), Serfunova (11), Servicios Funerarios Zaragoza (10) o Servicios Funerarios La Paz (10).

En cuanto a la recaudación por el uso de esta sala, durante 2025 se facturaron 12.362 ,84 euros, de los que 6.326 correspondían a Mémora y 2.504 a Servicios Funerarios Albia Zaragoza.

"Las triquiñuelas"

Para el PSOE este cambio no acaba con el problema que denunciaban las funerarias, puesto que solo afecta a dos tarifas. Las rebajas de las tarifas no repercutirán ni en las familias de los fallecidos ni en la viabilidad económica de las propias empresas locales, ha asegurado la concejala socialista Ros Cihuelo.

Ha insistido en que donde antes no se cobraba por algunos servicios, como abrir el féretro, ahora se les cobra a las funerarias 80 euros, y por trasladar el cuerpo al velatorio 205 euros. "En total, 285 euros de más que antes no se cobraban", ha puntualizado la socialista que ha denunciado que también han subido de 297 a 395 euros el velatorio y la sala la ceremonia civil ha aumentado su tarifa más de un 100%. Además, según ha explicado la concejala, cualquier funeraria que quiera acondicionar el cuerpo tiene que llevarlo al Tanatorio Centro, que es privado, y pagar 125 euros. En Torrero sube el coste a 180 euros.

Cihuelo ha instado a Serrano a que "se deje de triquiñuelas" y "corrija el impacto económico negativo derivado del actual modelo de concesión, evitando que el precio final de los servicios acabe repercutiendo a las familias o a las funerarias".