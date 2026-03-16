El Open Day de ESIC University marca el primer día de la vida universitaria de los líderes del futuro

El Open Day que ESIC University celebrará este próximo martes día 17 de marzo, se ha convertido en una cita decisiva para quienes están a punto de iniciar su camino universitario. No es una jornada más. Se trata, en la práctica, del primer día de la vida universitaria de los futuros líderes del Aragón que viene. Comunidad que ya está transformando su modelo productivo y que demanda perfiles preparados para un escenario dominado por los datos, la innovación y las nuevas tecnologías.

Aragón vive un momento de cambio profundo y ESIC reacciona con una oferta tan novedosa como atractiva. La automoción, durante décadas motor económico indiscutible en nuestra comunidad, convive ahora con sectores emergentes que requieren nuevas competencias y una visión distinta del futuro. En este contexto, elegir bien la formación se ha convertido en una decisión estratégica para las familias. Este Open Day ofrece la oportunidad de hacerlo con criterio, con información real y con contacto directo con quienes están formando ya a los profesionales del mañana.

La jornada permitirá conocer a las familias una propuesta educativa diseñada para responder a las necesidades actuales del mercado laboral. El acto contará con la presencia de la Consejera en funciones de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudía Pérez Fornies.

ESIC University apuesta por una enseñanza pegada al terreno, basada en metodologías prácticas, actuales y en un enfoque que prioriza la empleabilidad desde el primer día. Los asistentes podrán descubrir cómo se trabaja en el campus, qué itinerarios académicos existen, qué posibilidades internacionales se ofrecen y qué competencias serán esenciales en un entorno económico cada vez más digitalizado.

Uno de los elementos que más valor aporta a esta experiencia es el contacto directo con el profesorado que se produce en este Open Day, tal y como confirma Antonio Sangó, director de ESIC en Aragón; “Todos los docentes de ESIC University están en activo en empresas públicas y privadas, lo que garantiza que los contenidos que imparten están alineados con la realidad empresarial. Esta conexión con el día a día del mundo profesional, permite a los estudiantes aprender con el termómetro de la actualidad en la mano, anticipando tendencias y comprendiendo cómo se toman decisiones en entornos reales”.

El Open Day también ofrece la posibilidad de hablar con actuales estudiantes universitarios y antiguos alumnos, conocer sus experiencias y entender cómo han orientado su futuro profesional. Esta visión cercana y honesta ayuda a las familias a evaluar con claridad qué aporta cada programa y cómo encaja en las aspiraciones de sus hijos.

Desde el próximo mes de septiembre Aragón, contará con tres Grados universitarios más (Marketing, ADE y Datos y Analítica de negocio) en su oferta docente y dos dobles grados, (ADE+Marketing y Marketing+Datos) que completan la novedosa propuesta.

Los propios directores de los Grados; María Gómez, Guillermo Pascual y Carlos López tomarán la palabra a lo largo del acto para explicar las características de los nuevos Grados y detallarán ya por grupos de interesados, el contenido concreto de las materias que se imparten.

En un momento en el que Aragón avanza hacia un modelo económico más diversificado es cuando da el paso al frente ESIC University; “vemos ya el peso creciente que va a tener la analítica de datos, la inteligencia artificial, la gestión empresarial avanzada, así como la innovación. La formación se convierte, sin ningún género de dudas, en la llave que abre las puertas del futuro”.

Por todo ello, esta jornada no es solo una visita informativa. Va mucho más allá, es el punto de partida de un proyecto vital, el momento en el que los jóvenes comienzan a construir su trayectoria universitaria y profesional con una visión clara del camino que quieren recorrer. El 17 de marzo, ESIC University abre sus puertas para que las familias puedan decidir con conocimiento, con perspectiva y con la seguridad de estar dando un paso decisivo hacia el futuro.

Noticias relacionadas

Para las familias según confirma Antonio Sangó, “la metodología, la calidad del profesorado y la altísima empleabilidad demostrada año tras año, resultan decisivas a la hora de apostar por la propuesta de ESIC cuando hay que tomar una de las decisiones más importantes para el futuro profesional de nuestros hijos. Así nos lo manifiestan las familias y es lo que queremos trasladar con esta cita ya habitual a estas alturas del año cuando se toman decisiones clave para el próximo curso”.