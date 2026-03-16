Un 'pique' entre dos conductores en Zaragoza acaba en redes sociales: "Tenías espacio de sobra"

Estar pendiente de lo que puede hacer al volante el conductor al que estamos adelantando es una premisa indispensable que debemos tener en cuenta a la hora de conducir. Los conflictos en las calles de Zaragoza por malas prácticas están a la orden del día. Podemos encontrar un sinfín de ejemplos de infracciones que suponen un riesgo evidente para la seguridad del resto de conductores que circulan por la misma ubicación.

Aunque en muchas ocasiones la Policía Local de la capital aragonesa hace acto de presencia para sancionar con una multa las temeridades de algunos zaragozanos, también hay ocasiones donde los cuerpos de seguridad no las pueden apreciar al no estar presentes. En estos casos, las redes sociales se han convertido en un apoyo indispensable para sacar a la luz temeridades que se producen sobre el asfalto de Zaragoza.

Un adelantamiento que acaba en discusión

Una de las infracciones más habituales que se produce por las calles de la capital aragonesa son los 'piques' entre dos vehículos. Este tipo de imágenes se suele dar cuando dos conductores llegan a la par al mismo semáforo y deciden salir como de una carrera de coches se tratará. Desplazarse por Zaragoza en tu vehículo personal suele conllevar una serie de riesgos. En muchas ocasiones, los conductores se tienen que fijar más en lo que hacen el resto de vehículos de la vía que su propia forma de conducir.

La cuenta de Instagram, Dashcams.esp (cámaras de salpicadero en castellano), ha compartido una peligrosa maniobra en una conocida avenida de Zaragoza que ha sido captada por el teléfono móvil de un conductor y se ha viralizado en redes sociales. El vehículo, que comparte el vídeo, lleva una cámara en el limpiaparabrisas que le permite grabar la mala conducta de otro conductor.

Los hechos han tenido lugar en las inmediaciones de la estación Delicias de Zaragoza. Un conductor adelanta a un coche azul por uno de los tres carriles de avenida Navarra. El protagonista del vídeo prosigue su marcha hasta el acceso que le lleva a Vía Hispanidad cuando el anterior conductor decide

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Una vez incorporados en esta calle de la Z-30 que recorre la capital aragonesa, el coche azul invade el carril derecho provocando un frenazo del conductor protagonista que acaba en una discusión metros más adelante cuando ambos vehículos coinciden en un semáforo que se pone en rojo.