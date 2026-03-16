El principal acceso a Parque Venecia y Puerto Venecia, en jaque por unas obras que durarán hasta el 1 de abril

Unas obras de reparación en un colector de vertidos de la avenida de la Policía Local en Zaragoza amenaza con congestionar el principal acceso al barrio de Parque Venecia y también al centro comercial de Puerto Venecia, que tendrá en el cuarto cinturón de la ciudad (Z-40) una vía alternativa importante para evitar las importantes afecciones al tráfico que se esperan hasta el próximo 1 de abril. El riesgo de atasco es evidente, y también sufrirán desvíos hasta cuatro líneas de bus, que tampoco favorecen el uso del transporte público como medio alternativo para sortear estas molestias.

El Ayuntamiento de Zaragoza ya anunció la semana pasada que iniciaría a partir de este martes, 17 de marzo, los trabajos de reparación de un colector de vertidos ubicado en esta arteria principal del barrio. No en vano es la vía que conecta el tercer cinturón (Z-30) con el barrio de Parque Venecia, la avenida de la Policía Local, y que tendrá que levantarse para ejecutar unas obras que está previsto que se prolonguen hasta justo antes de la Semana Santa. Una actuación necesria que obligará a realizar desvíos de tráfico.

La intervención está programada por la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza y se centra en el tramo de la avenida que discurre entre la conexión con la calle Piranesi y el vial de acceso al supermercado Lidl. Los trabajos durarán aproximadamente dos semanas y para el desarrollo de los mismos será necesario este importante desvío del tráfico para vehículos particulares y transporte público. En concreto, los vehículos que circulen en sentido ascendente deberán girar por la calle Piranesi y reincorporarse posteriormente a la avenida de la Policía Local a través de la avenida del Puente de los Suspiros.

Las obras también afectarán a cuatro líneas del autobús urbano que acceden al barrio y que también conectan con el centro comercial Puerto Venecia. Se trata de las líneas 23 y N5, en sentido hacia Parque Venecia, que a partir de este martes podrán llegar al barrio desviándose por la calle Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros hasta la rotonda con la avenida de la Policía Local y Tiziano. Por su parte, las líneas 31 y C4, en sentido Puerto Venecia, evitarán el tramo afectado por el mismo itinerario alternativo por Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros antes de reincorporarse a la avenida de la Policía Local. Como consecuencia de estos trabajos y mientras duren las obras quedará suprimida temporalmente la parada de autobús situada junto al CEIP María Zambrano.

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El riesgo de atasco es alto y por eso el propio Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un llamamiento a los usuarios para que en la medida de lo posible recurran a vías alternativas para evitar pasar por esta zona en obras. Especialmente durante los fines de semana, advierten desde el consistorio zaragozano, sabedores de que es cuando se registran las mayores congestiones de tráfico en la zona y cuando más sufren los vecinos de Parque Venecia para entrar y salir del barrio y acceder a sus viviendas.