Principio de acuerdo entre el comité de empresa y FCC para la firma de un nuevo convenio de Parques y Jardines hasta 2028: estas son las novedades
El preacuerdo tendrá que ser ratificado por la asamblea de trabajadores y trabajadoras este martes
El comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza ha informado este lunes de que ha alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) un principio de acuerdo con la compañía para la firma de un nuevo convenio hasta el año 2028. El preacuerdo tendrá que ser ratificado por la asamblea de trabajadores y trabajadoras, que se celebrará este martes a partir de las 11.00 horas, ha informado el comité de empresa en una nota de prensa.
El preacuerdo alcanzado en el SAMA ha conllevado la retirada de la empresa de las dos cláusulas que mantenían bloqueada la negociación, una para anular la actualización de los salarios con el IPC y otra, para absorber y compensar las mejoras que la ley pudiera introducir en los próximos años.
Una vez retiradas las propuestas por parte de FCC, el acuerdo se ha hecho posible y el nuevo preacuerdo conlleva garantizar el IPC este año e incrementar el IPC más un 1 % los años 2027 y 2028.
Asimismo se han acordado una batería de mejoras en jornada, licencias y nuevos avances en materia de igualdad y de empleo y promoción interna. Entre ellos, contar siete asuntos propios a partir de este año y un sábado de trabajo menos a partir de 2028, la ampliación de excedencias y permisos no retribuidos y pruebas de detección de cáncer de mama, ovarios, próstata, colon y piel. También, la concesión de permisos por estancia en boxes, tratamientos y pruebas oncologicas de familiares o por fallecimiento de primos.
El preacuerdo incluye la mejora de los vestuarios de mujeres y asegurar el descanso de embarazadas y madres lactantes, así como avances en medidas para las familias monoparentales a la hora de elegir lugar de trabajo o periodo de vacaciones.
Continuar con avances en la bolsa de empleo, garantizar la promoción interna para cubrir las vacantes de distintos puestos específicos y el derecho a elegir la reincorporación si el juzgado considera el despido improcedente son otras de las medidas incluidas.
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