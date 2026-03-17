Atascos y circulación lenta por las obras en el principal acceso a Parque Venecia y Puerto Venecia
Los trabajos de reparación en un colector de vertidos se prolongarán hasta el 1 de abril
Las obras de reparación en un colector de vertidos de la avenida de la Policía Local en Zaragoza, en el barrio de Parque Venecia, han provocado en la tarde de este martes un gran atasco y circulación lenta en la zona en plena hora punta. Numerosos coches que accedían al barrio y también otros que se dirigían al centro comercial de Puerto Venecia se han visto en medio de una congestión de tráfico que se ha prolongado durante varios minutos.
La situación, en el primer día de estas obras, ha llevado a que varios agentes de la policía hayan tenido que dirigir el tráfico para tratar de aliviar la presión. El principal cuello de botella se da en el giro hacia la avenida Policía Local, a la altura del Lidl, donde los vehículos giran a la izquierda o suben dirección Puerto Venecia, y también en la avenida Tiziano, cuando los coches bajan dirección Torrero.
Las obras, que también conllevan desvíos de hasta cuatro líneas de bus, se prolongarán hasta el 1 de abril. El Ayuntamiento de Zaragoza ya anunció la semana pasada que iniciaría a partir de este martes, 17 de marzo, los trabajos de reparación de un colector de vertidos ubicado en esta arteria principal del barrio.
Autobuses afectados
Los autobuses afectados son las líneas 23 y N5, en sentido hacia Parque Venecia, que a partir de este martes podrán llegar al barrio desviándose por la calle Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros hasta la rotonda con la avenida de la Policía Local y Tiziano.
Por su parte, las líneas 31 y C4, en sentido Puerto Venecia, evitarán el tramo afectado por el mismo itinerario alternativo por Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros antes de reincorporarse a la avenida de la Policía Local. Como consecuencia de estos trabajos y mientras duren las obras quedará suprimida temporalmente la parada de autobús situada junto al CEIP María Zambrano.
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