¿Cuál es la calle más corta de Zaragoza?
A pesar de su tamaño en esta calle hay un solar libre en el que podrían levantarse nuevas promociones de viviendas
La avenida de la Ilustración, en Montecanal, la avenida Cataluña, en El Rabal, y la avenida Madrid, en Delicias, son algunas de las calles más largas de la capital aragonesa. El urbanismo de los últimos años ha propiciado la creación de largos recorridos que se extienden hacia lo que antaño fueron las salidas de la ciudad. Sin embargo, en el Casco Histórico, donde sobrevive el tramado diseñado en la época romana y medieval, hay calles que casi son grutas y que se pueden recorrer en segundos.
Es el caso de la calle de la Sombra, situada junto a la plaza de la Corona, donde se encuentra la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza, justo detrás de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esta calle cuenta con apenas siete metros y en poco más de diez pasos has llegado al final: la pared de un edificio en la que hay una ventana.
Curiosamente, pese a su tamaño, en esta calle hay una parcela vacía que podría albergar nuevas viviendas y que se extiende, eso sí, más allá de los límites de la vía y se extiende por la plaza de la Corona. Al lado se construyó ya hace algunos años un edificio de pisos, cuya entrada está en la plaza Ecce Homo, donde recientemente se ha levantado también una promoción de lujo justo detrás de la Audiencia.
Otra calle que le disputa el puesto, aunque cuenta con algún metro más, es la calle del Gallo, en La Magdalena. Es una perpendicular de la calle Estudios y una prolongación de la calle Espino. Cuenta con un portal y, curiosamente, también con una parcela vacía en la que podría construirse si no fuera por la estrechez del entorno, que haría muy complicado levantar un edificio desde cero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase 'todas putas' con las manos: 'Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños
- El Gobierno de Aragón sanciona con casi 700.000 euros a Prunus Nuts por los daños provocados en Pina de Ebro y Cinco Villas
- La Cava, el restaurante del Actur que conquistó al barrio más exigente de Zaragoza con su cocina mediterránea: “La gente se siente en su segunda casa”
- El dueño de un asador de pollos de Zaragoza crítica a quienes se quejan de sus precios: 'No tenemos comparación
- Una azotea acristalada en el piso 25 y capaz de soportar rachas de viento de 170 km/h: así será el mirador de 360 grados más espectacular de Zaragoza en 2027
- El principal acceso a Parque Venecia y Puerto Venecia, en jaque por unas obras que durarán hasta el 1 de abril
- Un vecino de una VPO en Arcosur denuncia la falta de ayudas: 'En 31 minutos se agotó el presupuesto para todo Aragón
- Fuga de vecinos en el entorno de Pignatelli tras las inspecciones municipales por miedo a las derramas: 'En cuanto encontremos algo nos vamos