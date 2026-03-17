¿Cuál es la calle más corta de Zaragoza?

La avenida de la Ilustración, en Montecanal, la avenida Cataluña, en El Rabal, y la avenida Madrid, en Delicias, son algunas de las calles más largas de la capital aragonesa. El urbanismo de los últimos años ha propiciado la creación de largos recorridos que se extienden hacia lo que antaño fueron las salidas de la ciudad. Sin embargo, en el Casco Histórico, donde sobrevive el tramado diseñado en la época romana y medieval, hay calles que casi son grutas y que se pueden recorrer en segundos.

Es el caso de la calle de la Sombra, situada junto a la plaza de la Corona, donde se encuentra la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza, justo detrás de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esta calle cuenta con apenas siete metros y en poco más de diez pasos has llegado al final: la pared de un edificio en la que hay una ventana.

Cartel anunciador de la calle de la Sombra. / EL PERIÓDICO

Curiosamente, pese a su tamaño, en esta calle hay una parcela vacía que podría albergar nuevas viviendas y que se extiende, eso sí, más allá de los límites de la vía y se extiende por la plaza de la Corona. Al lado se construyó ya hace algunos años un edificio de pisos, cuya entrada está en la plaza Ecce Homo, donde recientemente se ha levantado también una promoción de lujo justo detrás de la Audiencia.

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Otra calle que le disputa el puesto, aunque cuenta con algún metro más, es la calle del Gallo, en La Magdalena. Es una perpendicular de la calle Estudios y una prolongación de la calle Espino. Cuenta con un portal y, curiosamente, también con una parcela vacía en la que podría construirse si no fuera por la estrechez del entorno, que haría muy complicado levantar un edificio desde cero.